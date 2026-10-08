जीवाजी विश्वविद्यालय: MA और MSc द्वितीय सेमेस्टर के विभिन्न विषयों के परीक्षा परिणाम घोषित

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जून में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस संबंध में गोपनीय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

इन विषयों के जारी हुए परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परिणामों में एमए प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वितीय सेमेस्टर, एमएससी एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री द्वितीय सेमेस्टर एमएससी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्यूनिकेशन मेथड्स अाफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस द्वितीय सेमेस्टर, एमएससी न्यूरोसाइंस द्वितीय सेमेस्टर, एमए योग द्वितीय सेमेस्टर हैं। परिणाम को आननलाइन देख सकते हैं।