MCC NEET UG Counselling 2025: स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, देखें पूरा शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क। नीट यूजी काउंसिलिंग (NEET UG Counselling 2025) तीन राउंड पूरे हो गए हैं। 4 नवंबर से स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, वो इस इस चरण की काउंसिलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर से शुरू होंगे, जो दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। इसके अलावा, 5 से 9 नवंबर तक च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग किया जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट- 05 नवंबर 2025
रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट- 09 नवंबर 2025 (दोपहर 12 बजे से)
च्वाइस फिलिंग की डेट - 05 नवंबर से 9 2025 (रात्रि 11:55 PM तक)
च्वाइस लॉकिंग की डेट- 9 नवंबर 2025 (4 बजे से रात्रि 11:55 PM तक)
स्ट्रे राउंड के लिए सीट प्रॉसेसिंग - 10 से 11 नवंबर 2025
स्ट्रे राउंड रिजल्ट जारी होने की डेट- 12 नवंबर 2025
स्ट्रे राउंड रिपोर्टिंग की डेट- 13 से 20 नवंबर 2025
नीट यूजी स्ट्रे राउंड काउंसलिंग (NEET UG Counselling 2025) में रजिस्ट्रेशन करने के लिए MCC की आधिकारिक वेबसाइट (mcc.nic.in) पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
दी गई जानकारी को दर्ज करके अपने अकाउंट को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
रजिस्ट्रेशन करने वाले जिन छात्रों को एमसीसी (Medical Counselling Committee) की ओर से सीट आवंटित की जाएगी उनको निर्धारित संस्थान में रिपोर्ट कर एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। रिपोर्टिंग के समय कुछ डॉक्युमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा।