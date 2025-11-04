मेरी खबरें
    MCC NEET UG Counselling 2025: स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, देखें पूरा शेड्यूल

    NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से नीट यूजी स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग के लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो रहे हैं जो निर्धारित अंतिम तिथि 9 नवंबर तक जारी रहेंगे। स्ट्रे राउंड का रिजल्ट 12 नवंबर को जारी किया जायेगा। छात्रों को 13 से 20 नवंबर तक कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 02:10:29 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 02:10:29 PM (IST)
    स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू।

    HighLights

    1. स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से।
    2. यहां देखें स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग का पूरा शेड्यूल।
    3. एमसीसी में एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स।

    एजुकेशन डेस्क। नीट यूजी काउंसिलिंग (NEET UG Counselling 2025) तीन राउंड पूरे हो गए हैं। 4 नवंबर से स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, वो इस इस चरण की काउंसिलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

    स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर से शुरू होंगे, जो दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। इसके अलावा, 5 से 9 नवंबर तक च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग किया जा सकता है।

    स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग शेड्यूल

    रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट- 05 नवंबर 2025

    रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट- 09 नवंबर 2025 (दोपहर 12 बजे से)

    च्वाइस फिलिंग की डेट - 05 नवंबर से 9 2025 (रात्रि 11:55 PM तक)

    च्वाइस लॉकिंग की डेट- 9 नवंबर 2025 (4 बजे से रात्रि 11:55 PM तक)

    स्ट्रे राउंड के लिए सीट प्रॉसेसिंग - 10 से 11 नवंबर 2025

    स्ट्रे राउंड रिजल्ट जारी होने की डेट- 12 नवंबर 2025

    स्ट्रे राउंड रिपोर्टिंग की डेट- 13 से 20 नवंबर 2025

    स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

    नीट यूजी स्ट्रे राउंड काउंसलिंग (NEET UG Counselling 2025) में रजिस्ट्रेशन करने के लिए MCC की आधिकारिक वेबसाइट (mcc.nic.in) पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

    दी गई जानकारी को दर्ज करके अपने अकाउंट को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

    एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स

    रजिस्ट्रेशन करने वाले जिन छात्रों को एमसीसी (Medical Counselling Committee) की ओर से सीट आवंटित की जाएगी उनको निर्धारित संस्थान में रिपोर्ट कर एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। रिपोर्टिंग के समय कुछ डॉक्युमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा।

    • नीट स्कोरकार्ड

    • नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड

    • 10वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट

    • 12वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट

    • आईडी प्रूफ (आधार/ पैन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट)

    • आठ पासपोर्ट साइज फोटो

    • प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर

    • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

    • निवास प्रमाण पत्र

    • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)


