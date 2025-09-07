MP के स्टूडेंट्स के पास एडमिशन कैंसिल करने और कॉलेज चेंज का आखिरी मौका, शिक्षण संस्थानों को निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: प्रदेशभर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। इस समय कई विद्यार्थी मनपसंद कालेज और विषय न मिलने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुविधा के लिए प्रवेश निरस्त करने, कालेज या विषय बदलने की विशेष प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन कालेजों की लापरवाही के कारण विद्यार्थी समय पर नए संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं।

स्टूडेंट्स के पास सिर्फ सात दिन जानकारी के मुताबिक छात्रों को आवेदन करने के लिए सिर्फ सात दिन का समय बचा है। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कालेज बदलने या विषय बदलने के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन कई कालेज आवेदन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इससे छात्रों को दूसरे कालेजों में प्रवेश लेने में दिक्कत आ रही है। परेशान विद्यार्थी अब उच्च शिक्षा विभाग में शिकायतें करने लगे हैं।