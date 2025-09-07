मेरी खबरें
    MP के स्टूडेंट्स के पास एडमिशन कैंसिल करने और कॉलेज चेंज का आखिरी मौका, शिक्षण संस्थानों को निर्देश

    MP Educational News: छात्रों को आवेदन करने के लिए सिर्फ सात दिन का समय बचा है। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कालेज बदलने या विषय बदलने के लिए आवेदन कर रहे हैं। परेशान विद्यार्थी अब उच्च शिक्षा विभाग में शिकायतें की हैं कि क़ॉलेज स्टूडेंट्स का आवेदन आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इसके बाद अधिकारियें ने शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 03:30:41 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 03:37:51 PM (IST)
    प्रवेश निरस्त करने और कालेज बदलने के लिए विद्यार्थियों के पास सात दिन शेष

    1. एडमिशन कैंसिल करने और कॉलेज चेंज का आखिरी मौका
    2. उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को दिया सात दिन का समय
    3. शिकायत करने के बाद संस्थानों को दिए गए दिशा-निर्देश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: प्रदेशभर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। इस समय कई विद्यार्थी मनपसंद कालेज और विषय न मिलने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुविधा के लिए प्रवेश निरस्त करने, कालेज या विषय बदलने की विशेष प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन कालेजों की लापरवाही के कारण विद्यार्थी समय पर नए संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं।

    स्टूडेंट्स के पास सिर्फ सात दिन

    जानकारी के मुताबिक छात्रों को आवेदन करने के लिए सिर्फ सात दिन का समय बचा है। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कालेज बदलने या विषय बदलने के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन कई कालेज आवेदन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इससे छात्रों को दूसरे कालेजों में प्रवेश लेने में दिक्कत आ रही है। परेशान विद्यार्थी अब उच्च शिक्षा विभाग में शिकायतें करने लगे हैं।

    अधिकारियों ने कालेजों को दिए निर्देश

    विभाग के अधिकारियों ने कालेजों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी आवेदन को 24 घंटे के भीतर आगे भेजें। ताकि छात्रों को समय पर राहत मिल सके। विभाग ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में यह प्रक्रिया शुरू की थी। 25 अगस्त से 15 सितंबर के बीच विद्यार्थियों से आवेदन बुलाए गए थे। यह व्यवस्था खास तौर पर उन छात्रों के लिए की गई थी जिन्हें प्रवेश के समय अपनी पसंद का कॉलेज, संकाय या कोर्स नहीं मिल पाया।

