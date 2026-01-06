MPESB Exam Calendar 2026: एमपी व्यापम ने 21 परीक्षाओं का एग्जाम कैलेंडर किया जारी, डेट वाइज देखें पूरी लिस्ट

एजुकेशन डेस्क। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB), भोपाल ने वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। यह कैलेंडर MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है।

इस कैलेंडर में कुल 21 परीक्षाओं की संभावित परीक्षा तिथि, पदों की संख्या और रिजल्ट जारी होने का अनुमानित महीना बताया गया है, जिससे उम्मीदवार अपनी तैयारी की रणनीति पहले से बना सकते हैं।

MPESB Exam Calendar 2026: डेट वाइज परीक्षा शेड्यूल

MP व्यापम द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार वर्ष 2026 में पुलिस, शिक्षक, नर्सिंग, जेल प्रहरी, आईटीआई, स्वास्थ्य विभाग सहित कई महत्वपूर्ण भर्तियां और प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। नीचे प्रमुख परीक्षाओं का विवरण दिया गया है-

सूबेदार/उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025

500 पद | परीक्षा: 16 जनवरी 2026 से | रिजल्ट: फरवरी 2026

समूह-2 उपसमूह-3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025

454 पद | परीक्षा: 23 जनवरी 2026 से | रिजल्ट: फरवरी 2026

समूह-1 उपसमूह-2 भर्ती परीक्षा

429 पद | परीक्षा: 10 फरवरी 2026 से | रिजल्ट: मार्च 2026

आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी चयन परीक्षा

888 पद | परीक्षा: 18 फरवरी 2026 से | रिजल्ट: मार्च 2026

समूह-5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा

100 पद | परीक्षा: फरवरी 2026 | रिजल्ट: मार्च 2026

क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा

1426 पद | परीक्षा: मार्च 2026 | रिजल्ट: अप्रैल 2026

स्वास्थ्य सेवाएं विभाग भर्ती (चतुर्थ श्रेणी, अस्पताल सहायक)

1287 पद | परीक्षा: मार्च 2026 | रिजल्ट: अप्रैल 2026

समूह-2 उपसमूह-4 भर्ती परीक्षा

500 पद | परीक्षा: अप्रैल 2026 | रिजल्ट: जून 2026

समूह-3 उपयंत्री भर्ती परीक्षा

900 पद | परीक्षा: अप्रैल 2026 | रिजल्ट: जून 2026

प्रवेश एवं पात्रता परीक्षाएं भी शामिल

इसके अलावा PNST, GNMTST, PAT, एएनएम/जीएनएम, बीएससी-एमएससी नर्सिंग, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) और पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा भी इसी कैलेंडर में शामिल हैं। अधिकतर प्रवेश परीक्षाएं मई से जुलाई 2026 के बीच आयोजित होंगी, जबकि शिक्षक पात्रता और पुलिस भर्ती परीक्षाएं जुलाई से अक्टूबर 2026 के बीच प्रस्तावित हैं।