MPPSC Exam: असिस्टेंट प्रोफेसर के 1239 पदों पर होगी भर्ती, तीन चरणों में होगी परीक्षा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 की अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत 19 विषयों में कुल 1239 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) की नई तारीख भी घोषित की गई है, जिससे अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है।

यह लगातार दूसरा वर्ष है जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बड़ी संख्या में पद निकाले गए हैं। वर्ष 2024 में 1900 से अधिक पदों पर भर्ती हुई थी, जबकि 2022 में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई थीं। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार और आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सक्रिय हैं।

आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 19 विषयों में भर्तियां निकाली हैं। गणित में 107, जूलाजी में 119, बाटनी में 125, केमिस्ट्री में 116, फिजिक्स में 120, कामर्स में 88, इकोनामिक्स में 72, पॉलिटिकल साइंस में 73, हिंदी में 57 और इंग्लिश में 56 पद शामिल हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, संस्कृत, लॉ और साइकोलॉजी जैसे विषयों में भी पद निर्धारित किए गए हैं। तीन चरणों में आयोजित होगी परीक्षा एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को तीन चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये परीक्षाएं 12 जुलाई, 2 अगस्त और 30 अगस्त 2026 को प्रस्तावित हैं। उम्मीदवार 17 अप्रैल से 16 मई तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी।