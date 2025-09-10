मेरी खबरें
    क्या है SSB Interview? जानें 5 दिन का पूरा प्रोसेस, 900 अंकों के इस इंटरव्यू में ऐसे होता है सिलेक्शन

    SSB Interview: भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एसएसबी (SSB) इंटरव्यू सबसे कठिन और महत्वपूर्ण चरण होता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (Service Selection Board) द्वारा आयोजित यह इंटरव्यू कुल 900 अंकों का होता है और पांच दिनों तक चलता है। जानें पूरा प्रोसेस-

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 04:56:43 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 04:59:00 PM (IST)
    क्या है SSB Interview? जानें 5 दिन का पूरा प्रोसेस, 900 अंकों के इस इंटरव्यू में ऐसे होता है सिलेक्शन
    SSB Interview

    HighLights

    1. एसएसबी इंटरव्यू के लिए चयन ऐसे होता है।
    2. एसएसबी इंटरव्यू के 5 दिन,उनकी अहमियत।
    3. इंटरव्यू सबसे कठिन,महत्वपूर्ण चरण होता है।

    एजुकेशन डेस्क। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एसएसबी (SSB) इंटरव्यू सबसे कठिन और महत्वपूर्ण चरण होता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (Service Selection Board) द्वारा आयोजित यह इंटरव्यू कुल 900 अंकों का होता है और पांच दिनों तक चलता है।

    इसमें उम्मीदवारों की सोचने की क्षमता, आत्मविश्वास, नेतृत्व कौशल, शारीरिक क्षमता और चुनौतियों से निपटने का नजरिया परखा जाता है। सफल उम्मीदवारों को इसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है।

    एसएसबी इंटरव्यू के लिए चयन कैसे होता है?

    सीडीएस इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों का चयन दो तरीकों से किया जाता है-

    1. सीधी एंट्री - जैसे टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स या यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम।

    2. लिखित परीक्षा पास करके - जैसे एनडीए, सीडीएस या एफकैट (AFCAT)।

    एसएसबी इंटरव्यू के 5 दिन और उनकी अहमियत

    पहला दिन - स्क्रीनिंग टेस्ट

    • उम्मीदवारों को चेस्ट नंबर दिए जाते हैं।

    • इसके बाद वर्बल (50 अंक) और नॉन-वर्बल टेस्ट (50 अंक) कराए जाते हैं।

    • अंत में ग्रुप डिस्कशन (GD) कराया जाता है।

    दूसरा दिन - मनोवैज्ञानिक टेस्ट

    • TAT (थीमैटिक एपर्सेप्शन टेस्ट): 12 तस्वीरों पर कहानी लिखनी होती है।

    • WAT (वर्ड एसोसिएशन टेस्ट): 60 शब्दों पर प्रतिक्रिया देनी होती है।

    • SRT (सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट): 60 परिस्थितियों पर समाधान लिखना होता है।

    • SDT (सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट): अपने बारे में 5 सवालों के जवाब देने होते हैं।

    तीसरा दिन - ग्रुप टेस्टिंग

    • उम्मीदवारों को कई टास्क दिए जाते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, ग्रुप प्लानिंग, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आदि।

    चौथा दिन - व्यक्तिगत इंटरव्यू और फाइनल टास्क

    • यह सबसे अहम चरण होता है।

    • उम्मीदवारों से पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें परिवार, शिक्षा, हॉबी और करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।

    • इसके साथ ही फाइनल ग्रुप टास्क में टीमवर्क और नेतृत्व क्षमता का परीक्षण होता है।

    पांचवा दिन - कॉन्फ्रेंस और रिजल्ट

    • इस दिन सभी अधिकारियों की मीटिंग होती है।

    • उम्मीदवारों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाता है।

    • चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है।

