मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    NIRF Ranking 2025: ये हैं देश की टॉप-10 स्टेट यूनिवर्सिटीज, IIT मद्रास फिर से बना बेस्ट संस्थान

    केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को NIRF Ranking 2025 (National Institutional Ranking Framework) जारी कर दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के भारत मंडपम से रैंकिंग लिस्ट जारी की।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 01:44:25 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 01:49:38 PM (IST)
    NIRF Ranking 2025: ये हैं देश की टॉप-10 स्टेट यूनिवर्सिटीज, IIT मद्रास फिर से बना बेस्ट संस्थान
    NIRF Ranking 2025: IIT मद्रास फिर से बना बेस्ट संस्थान

    HighLights

    1. यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर IISc
    2. इन संस्थानों ने टॉप-10 में जगह बनाई।
    3. जानिए नई कैटेगरी और खास बातें।

    नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को NIRF Ranking 2025 (National Institutional Ranking Framework) जारी कर दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के भारत मंडपम से रैंकिंग लिस्ट जारी की। इस साल भी IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है।

    लगातार 7वीं बार IIT मद्रास को देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया है। इंजीनियरिंग और नई जोड़ी गई सस्टेनेबिलिटी (SDG) कैटेगरी में भी IIT मद्रास शीर्ष पर रहा।

    यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर IISc

    विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में IISc बेंगलुरु पहले और JNU दिल्ली दूसरे स्थान पर है। वहीं बेस्ट कॉलेज की कैटेगरी में दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज फिर से नंबर 1 पर रहा।

    NIRF Ranking 2025: स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी टॉप-10

    स्टेट यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में इन संस्थानों ने टॉप-10 में जगह बनाई-

    1. जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता

    2. अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई

    3. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

    4. आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम

    5. केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम

    6. कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन

    7. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

    8. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर

    9. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी

    10. भारतियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर

    नई कैटेगरी और खास बातें

    • इस बार रैंकिंग 17 कैटेगरी में जारी हुई है।

    • 2025 में सस्टेनेबिलिटी (SDG) कैटेगरी जोड़ी गई है।

    • 2024 में ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी जैसी तीन कैटेगरी शामिल की गई थीं।

    • रैंकिंग का आधार टीचिंग, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम और आउटरीच जैसे पैरामीटर्स हैं।

    अन्य प्रमुख कैटेगरी में टॉप संस्थान

    इंजीनियरिंग- IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे

    मेडिकल- AIIMS दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़, CMC वेल्लोर

    लॉ- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु

    फार्मेसी- जामिया हमदर्द, नई दिल्ली

    ओपन यूनिवर्सिटी- IGNOU, नई दिल्ली

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.