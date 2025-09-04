NIRF Ranking 2025: ये हैं देश की टॉप-10 स्टेट यूनिवर्सिटीज, IIT मद्रास फिर से बना बेस्ट संस्थान

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को NIRF Ranking 2025 (National Institutional Ranking Framework) जारी कर दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के भारत मंडपम से रैंकिंग लिस्ट जारी की। इस साल भी IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है।
लगातार 7वीं बार IIT मद्रास को देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया है। इंजीनियरिंग और नई जोड़ी गई सस्टेनेबिलिटी (SDG) कैटेगरी में भी IIT मद्रास शीर्ष पर रहा।
विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में IISc बेंगलुरु पहले और JNU दिल्ली दूसरे स्थान पर है। वहीं बेस्ट कॉलेज की कैटेगरी में दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज फिर से नंबर 1 पर रहा।
स्टेट यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में इन संस्थानों ने टॉप-10 में जगह बनाई-
1. जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
2. अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
3. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
4. आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम
5. केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम
6. कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन
7. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
8. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
9. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी
10. भारतियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर
इंजीनियरिंग- IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे
मेडिकल- AIIMS दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़, CMC वेल्लोर
लॉ- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु
फार्मेसी- जामिया हमदर्द, नई दिल्ली
ओपन यूनिवर्सिटी- IGNOU, नई दिल्ली