PM Modi की कोर टीम में कैसे मिलती है नौकरी, कितनी पढ़ाई जरूरी? जानिए पूरा प्रोसेस

एजुकेशन डेस्क, नईदिल्ली। देश के प्रधानमंत्री के साथ काम करना और सरकार के बड़े फैसलों से जुड़े काम में योगदान देना कई युवाओं का सपना होता है। खासकर उन लोगों के लिए यह मौका बेहद खास होता है, जो प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून या पॉलिसी मेकिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं।

लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोर टीम में शामिल होने के लिए IAS या IPS अधिकारी होना जरूरी है? कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या कोई सामान्य ग्रेजुएट भी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में नौकरी हासिल कर सकता है?

PMO क्या है और यहां कितने पद हैं प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालय है। इसका काम प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता देना, सरकारी विभागों के बीच कॉर्डिनेशन बनाना और महत्वपूर्ण मामलों में जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराना है। PMO की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संगठनात्मक जानकारी के अनुसार, PMO में 122 राजपत्रित और 281 गैर-राजपत्रित पद हैं। PMO में प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ तक काम करते हैं। PMO में नौकरी के लिए कोई एक तय योग्यता नहीं PMO में नौकरी के लिए कोई एक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करना चाहते हैं तो UPSC सिविल सेवा परीक्षा के जरिए IAS, IPS और अन्य केंद्रीय सेवाओं में चयन एक प्रमुख रास्ता है। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन जरूरी है।

चयनित अधिकारियों को अनुभव और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के आधार पर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और PMO में प्रतिनियुक्ति पर काम करने का अवसर मिलता है। वहीं अगर आपकी रुचि अर्थव्यवस्था, कानून, तकनीक, डेटा एनालिसिस या रिसर्च में है तो संबंधित विषय में उच्च शिक्षा और अनुभव के आधार पर विशेषज्ञ पदों के अवसर मिल सकते हैं। गैर-IAS युवाओं के लिए भी हैं अवसर प्रधानमंत्री से जुड़े संस्थानों और सरकारी नीति निर्माण से जुड़े संगठनों में गैर-IAS उम्मीदवारों के लिए भी अवसर होते हैं। इनमें Young Professional और Consultant जैसे पद शामिल हैं। प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में सलाह देने वाली Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM) में Young Professionals और Consultants की नियुक्ति की जाती है। इन पदों पर उम्मीदवारों से संबंधित विषय में शैक्षणिक योग्यता और काम का अनुभव मांगा जाता है। Young Professional पद के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री या निर्धारित प्रोफेशनल डिग्री जरूरी है। इसके अलावा कम से कम एक साल का अनुभव और अधिकतम 32 वर्ष की आयु निर्धारित है। हालांकि ये नीति आयोग के पद की शर्तें हैं, PMO की सीधी भर्ती की नहीं। इन विषयों के छात्रों के लिए ज्यादा मौके अगर आप भविष्य में सरकार के साथ काम करना चाहते हैं तो कुछ विषयों में विशेषज्ञता हासिल करना फायदेमंद हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन जैसे विषय इनमें शामिल है। हालांकि केवल डिग्री होना पर्याप्त नहीं होता आपको संबंधित क्षेत्र में अनुभव, रिसर्च, कम्युनिकेशन स्किल और करंट अफेयर्स की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है।