    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 10:23:56 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 10:23:56 AM (IST)
    रेलवे में 311 पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी और कौन कर सकता है अप्लाई
    रेलवे में 311 पदों पर भर्ती।

    एजुकेशन डेस्क। रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने कुल 311 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है।

    इस भर्ती में चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 500 रुपये, जबकि एससी/एसटी वर्ग के लिए 250 रुपये निर्धारित किया गया है।

    पदों का विवरण

    सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर - 15 पद

    लैब असिस्टेंट ग्रेड-III - 39 पद

    चीफ लॉ असिस्टेंट - 22 पद

    स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर - 24 पद

    पब्लिक प्रॉसिक्यूटर - 7 पद

    साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) - 2 पद

    जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर - 202 पद

    कुल पद - 311

    शैक्षणिक योग्यता

    जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर - हिंदी या अंग्रेजी में पीजी डिग्री, ग्रेजुएशन स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य।

    स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर - श्रम कानूनों में विशेषज्ञता के साथ ग्रेजुएशन, साथ में डिप्लोमा या एलएलबी।

    चीफ लॉ असिस्टेंट - लॉ में डिग्री और वकील के रूप में कम से कम 3 साल का अनुभव।

    लैब असिस्टेंट ग्रेड-III - फिजिक्स व केमिस्ट्री के साथ 12वीं पास, प्रयोगशाला तकनीक में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।

    सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर - जनसंपर्क/विज्ञापन/पत्रकारिता/जनसंचार में डिग्री या डिप्लोमा और 2 साल का अनुभव।

    पब्लिक प्रॉसिक्यूटर - जनसंपर्क, विज्ञापन, पत्रकारिता या जनसंचार में डिग्री/डिप्लोमा।

    साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) - साइकोलॉजी में पीजी डिग्री और 1 साल का अनुभव।

    आयु सीमा

    न्यूनतम आयु - 18 वर्ष

    अधिकतम आयु - 40 वर्ष

    आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।

    वेतनमान

    जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर - 35,400 रुपये प्रतिमाह

    स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर - 35,400 रुपये प्रतिमाह

    चीफ लॉ असिस्टेंट - 44,900 रुपये प्रतिमाह

    लैब असिस्टेंट ग्रेड-III - 19,900 रुपये प्रतिमाह

    सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर - 35,400 रुपये प्रतिमाह

    पब्लिक प्रॉसिक्यूटर - 44,900 रुपये प्रतिमाह

    साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) - 35,400 रुपये प्रतिमाह

    आवेदन प्रक्रिया

    अभ्यर्थी rrbapply.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

    होमपेज पर Apply Online लिंक पर क्लिक करें, नया रजिस्ट्रेशन करें और मांगी गई जानकारी भरें। इसके बाद लॉगिन कर आवेदन शुल्क जमा करें। आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।


