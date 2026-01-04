Job Alert: रेलवे में 312 पदों पर भर्ती, थोड़ी मेहनत से पा सकते हैं 35-45 हजार रुपये हर महीने

अंजली तोमर, नवदुनिया, भोपाल। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 311 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 29 जनवरी निर्धारित की गई है।

आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी तय की गई है। अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये एप्लीकेशन फीस भरनी होगी। एससी/एसटी, महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपये फीस देनी होगी। सिलेक्शन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल आधार पर होगा।

ऐसे करें आवेदन

अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं। होमपेज पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लाग इन करें। फीस जमा करें। फार्म का प्रिंटआउट निकाल कर रखें।

आयु सीमा

न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष (रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी।)

शैक्षणिक योग्यता

जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए हिंदी या अंग्रेजी में पीजी डिग्री, जिसमें ग्रेजुएट लेवल पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य विषय होना चाहिए।

‌स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए श्रम कानूनों में विशेषज्ञता के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और डिप्लोमा या एलएलबी की डिग्री।

चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए लॉ की डिग्री और बार में वकील के रूप में कम से कम तीन साल का एक्सपीरियंस।

लैब असिस्टेंट ग्रेड-3 (केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट) के लिए साइंस विषय के साथ 12वीं पास और प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो।

सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए जनसंपर्क, विज्ञापन, पत्रकारिता या जनसंचार में डिग्री या डिप्लोमा, साथ ही दो साल का अनुभव।

पब्लिक प्रासिक्यूटर के लिए जनसंपर्क, विज्ञापन, पत्रकारिता या जनसंचार में डिग्री या डिप्लोमा।

साइंटिफिक असिस्टेंट/ ट्रेनिंग के लिए साइकोलॉजी में पीजी डिग्री के साथ एक साल का एक्सपीरियंस।

वेतन

जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर : 35,400 रुपये प्रतिमाह

स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर : 35,400 रुपये प्रतिमाह

चीफ लॉ असिस्टेंट : 44,900 रुपये प्रतिमाह

लैब असिस्टेंट ग्रेड-3 (केमिस्ट/मेटलर्जिस्ट) : 19,900 रुपये प्रतिमाह

सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर : 35,400 रुपये प्रतिमाह

पब्लिक प्रासिक्यूटर : 44,900 रुपये

साइंटिफिक असिस्टेंट/ट्रेनिंग : 35,400 रुपये प्रतिमाह

एक्सपर्ट व्यू : नेगेटिव मार्किंग है, बिना सोचे-समझे उत्तर न दें

सब्जेक्ट एक्सपर्ट अंकुर जैन बताते हैं कि परीक्षा में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लागू होती है, इसलिए अभ्यर्थियों को बिना सोचे-समझे उत्तर देने से बचना चाहिए और सटीकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।