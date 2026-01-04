मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Job Alert: रेलवे में 312 पदों पर भर्ती, थोड़ी मेहनत से पा सकते हैं 35-45 हजार रुपये हर महीने

    Railway Recruitment Board: रेलवे भर्ती बोर्ड ने 311 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 11:43:42 AM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 11:56:52 AM (IST)
    Job Alert: रेलवे में 312 पदों पर भर्ती, थोड़ी मेहनत से पा सकते हैं 35-45 हजार रुपये हर महीने
    सिलेक्शन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल आधार पर होगा। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन एप्लाई कर सकते हैं
    2. अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये एप्लीकेशन फीस
    3. एससी/एसटी, महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपये फीस देनी होगी

    अंजली तोमर, नवदुनिया, भोपाल। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 311 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 29 जनवरी निर्धारित की गई है।

    आवेदन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी तय की गई है। अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये एप्लीकेशन फीस भरनी होगी। एससी/एसटी, महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपये फीस देनी होगी। सिलेक्शन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल आधार पर होगा।


    ऐसे करें आवेदन

    अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं। होमपेज पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लाग इन करें। फीस जमा करें। फार्म का प्रिंटआउट निकाल कर रखें।

    आयु सीमा

    न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष (रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी।)

    शैक्षणिक योग्यता

    • जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए हिंदी या अंग्रेजी में पीजी डिग्री, जिसमें ग्रेजुएट लेवल पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य विषय होना चाहिए।

    • ‌स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए श्रम कानूनों में विशेषज्ञता के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और डिप्लोमा या एलएलबी की डिग्री।

    • चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए लॉ की डिग्री और बार में वकील के रूप में कम से कम तीन साल का एक्सपीरियंस।

    • लैब असिस्टेंट ग्रेड-3 (केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट) के लिए साइंस विषय के साथ 12वीं पास और प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो।

    • सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए जनसंपर्क, विज्ञापन, पत्रकारिता या जनसंचार में डिग्री या डिप्लोमा, साथ ही दो साल का अनुभव।

    • पब्लिक प्रासिक्यूटर के लिए जनसंपर्क, विज्ञापन, पत्रकारिता या जनसंचार में डिग्री या डिप्लोमा।

    • साइंटिफिक असिस्टेंट/ ट्रेनिंग के लिए साइकोलॉजी में पीजी डिग्री के साथ एक साल का एक्सपीरियंस।

    naidunia_image

    वेतन

    • जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर : 35,400 रुपये प्रतिमाह

    • स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर : 35,400 रुपये प्रतिमाह

    • चीफ लॉ असिस्टेंट : 44,900 रुपये प्रतिमाह

    • लैब असिस्टेंट ग्रेड-3 (केमिस्ट/मेटलर्जिस्ट) : 19,900 रुपये प्रतिमाह

    • सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर : 35,400 रुपये प्रतिमाह

    • पब्लिक प्रासिक्यूटर : 44,900 रुपये

    • साइंटिफिक असिस्टेंट/ट्रेनिंग : 35,400 रुपये प्रतिमाह

    एक्सपर्ट व्यू : नेगेटिव मार्किंग है, बिना सोचे-समझे उत्तर न दें

    सब्जेक्ट एक्सपर्ट अंकुर जैन बताते हैं कि परीक्षा में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग लागू होती है, इसलिए अभ्यर्थियों को बिना सोचे-समझे उत्तर देने से बचना चाहिए और सटीकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

    • परीक्षा की तैयारी से पहले उसका पैटर्न समझना बेहद जरूरी होता है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (सीबीटी) होती है।

    • जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, गणित और पद के अनुसार प्रोफेशनल नॉलेज से प्रश्न आते हैं। ऐसे में सभी विषयों को समान महत्व देना आवश्यक है।

    • पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। इससे परीक्षा के रुझान समझने में मदद मिलती है।

    • नियमित रूप से माक टेस्ट देना जरूरी है। सप्ताह में कम से कम एक से दो माक टेस्ट देने से समय प्रबंधन, प्रश्नों की समझ और उत्तर देने की गति में सुधार होता है। माक टेस्ट के बाद उसका विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण होता है।

  • कमजोर विषयों के लिए अध्याय-वार टेस्ट और अतिरिक्त अभ्यास करना चाहिए, जबकि मजबूत विषयों का रिवीजन करते रहना चाहिए।

  • हिंदी में सामान्य के साथ संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम जैसे व्याकरण के सामान्य नियमों का अभ्यास आवश्यक है।

  • रेलवे की कई भर्तियों में प्रोफेशनल नालेज निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में संबंधित विषय की मूल अवधारणाओं, तकनीकी शब्दावली और पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का गहन अध्ययन करना चाहिए।

  • गणित और रीजनिंग में शार्ट ट्रिक्स के साथ-साथ बेसिक समझ भी जरूरी है।

  • जनरल अवेयरनेस मेंप्राचीन और आधुनिक इतिहास पर विशेष ध्यान दें। राजव्यवस्था में संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के साथ भूगोल में भारत का सामान्य परिचय पढ़ें।

  • पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स अवश्य पढ़ने चाहिए। नए टापिक से बचना चाहिए।

    • pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.