GST कटौती के बाद बच्चों की पढ़ाई होगी सस्ती, कॉपी-नोटबुक से लेकर जानें किन सामानों की रेट होगी कम?

नई दिल्ली। बच्चों की पढ़ाई का खर्च अब माता-पिता की जेब पर कम बोझ डालेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

इस बैठक में पढ़ाई की जरूरी सामग्री को जीरो प्रतिशत जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है। अब से कॉपी, लैब नोटबुक, अभ्यास पुस्तिका, मैप, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर और रबर जैसी सामग्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

पढ़ाई की सामग्री पर जीरो टैक्स

बैठक में फैसला किया गया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी कई सामानों को अब टैक्स फ्री किया जाएगा। इसका सीधा लाभ लाखों परिवारों को मिलेगा, जो शिक्षा पर होने वाले बढ़ते खर्च को लेकर चिंतित रहते थे।

जीरो प्रतिशत जीएसटी वाली सामग्री में शामिल हैं-

कॉपी और लैब नोटबुक

अभ्यास पुस्तिकाएं

मैप और ग्लोब

पेंसिल और शार्पनर

रबर

इन सामानों पर कम हुई जीएसटी दरें-

बैठक में केवल जीरो टैक्स का ही ऐलान नहीं हुआ, बल्कि कुछ शैक्षणिक वस्तुओं की जीएसटी दरों में भी कटौती की गई है।

ज्योमेट्री बॉक्स

स्कूल कार्टून और ट्रे

इन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है।

सरकार का उद्देश्य - शिक्षा को किफायती बनाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा था कि जीएसटी सुधार का उद्देश्य आम नागरिकों को राहत देना है। यह फैसला उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इससे न केवल मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होगा बल्कि विद्यार्थियों को भी किफायती दामों में पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध होगी।