नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2026 में आयोजित होने वाली विधि संकाय की विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र भरने की संशोधित तिथियां घोषित कर दी हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी तीन अलग-अलग संशोधित अधिसूचनाओं के तहत बीए-एलएलबी (पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) के तृतीय, पंचम, सप्तम व नवम सेमेस्टर (महाविद्यालयीन एवं अध्ययनशाला स्तर) तथा एलएलएम तृतीय सेमेस्टर (नियमित, भूतपूर्व एवं एटीकेटी) के परीक्षार्थियों को विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथियां

बीए-एलएलबी तृतीय, पंचम, सप्तम और नवम सेमेस्टर (कालेज और अध्ययनशाला दोनों के छात्रों) के परीक्षार्थी 2000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 19 नवंबर तक अपने परीक्षा आवेदन-पत्र संबंधित महाविद्यालय या अध्ययनशाला में जमा कर सकते हैं।