    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 01:46:17 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 01:56:10 PM (IST)
    50 की उम्र में भी सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, असिस्टेंट शेफ की निकली भर्ती; महीने की सैलरी 50000
    असिस्टेंट शेफ की निकली भर्ती।

    HighLights

    1. असिस्टेंट शेफ की निकली भर्ती।
    2. सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका।
    3. महीने की सैलरी 50000 होगी।

    एजुकेशन डेस्क। खाना बनाने का शौक है और इसे करियर में बदलना चाहते हैं? आपके लिए शानदार मौका है। भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) में असिस्टेंट शेफ की आवश्यकता है। योग्य उम्मीदवार 17 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

    असिस्टेंट शेफ की योग्यता (SAI Eligibility Criteria)

    स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट शेफ बनने के लिए उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई डिग्री होनी चाहिए-

    किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, पाक कला में बीएससी/बीए या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पाक कला/खाद्य उत्पादन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या समकक्ष, और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 साल का अनुभव

    भर्ती विवरण

    पद का नाम - असिस्टेंट शेफ

    आवेदन की अंतिम तिथि - 17 अक्टूबर 2025

    सैलरी - 5 लाख रुपये प्रति माह

    आयु सीमा - 50 वर्ष तक

    चयन प्रक्रिया - फाइनल मेरिट लिस्ट केवल साक्षात्कार के आधार पर

