50 की उम्र में भी सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, असिस्टेंट शेफ की निकली भर्ती; महीने की सैलरी 50000

एजुकेशन डेस्क। खाना बनाने का शौक है और इसे करियर में बदलना चाहते हैं? आपके लिए शानदार मौका है। भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) में असिस्टेंट शेफ की आवश्यकता है। योग्य उम्मीदवार 17 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

असिस्टेंट शेफ की योग्यता (SAI Eligibility Criteria) स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट शेफ बनने के लिए उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई डिग्री होनी चाहिए- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, पाक कला में बीएससी/बीए या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पाक कला/खाद्य उत्पादन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या समकक्ष, और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 साल का अनुभव