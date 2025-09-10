SSC CGL 2025 एडमिट कार्ड जारी, चार शिफ्ट में होगा एग्जाम; जानें डेट, पैटर्न और अन्य डिटेल यहां करें चेक

एजेंसी, नई दिल्ली: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (CGL) 2025 के लिए टियर-1 एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC CGL टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। यह परीक्षा देशभर में प्रतिदिन चार शिफ्ट में आयोजित होगी। कुल 14,582 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद शामिल हैं।

शिफ्ट टाइमिंग (Exam Shift Timing)

कमीशन ने परीक्षा को चार शिफ्ट में बांटा है, जिसकी टाइमिंग इस प्रकार होगी –

पहली शिफ्ट: सुबह 9:00 से 10:00 बजे तक

दूसरी शिफ्ट: सुबह 11:45 से दोपहर 12:45 बजे तक

तीसरी शिफ्ट: दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक

चौथी शिफ्ट: शाम 5:15 से 6:15 बजे तक

डाउनलोड करें एडमिट कार्ड (How To Download Admit Card)

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। डाउनलोड प्रक्रिया इस प्रकार है –

1. सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "Admit Card" लिंक पर क्लिक करें।

3. रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके सबमिट करें।

4. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

5. इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

परीक्षा पैटर्न (Exam Pattern)

SSC CGL टियर-1 परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलेंगे और हर गलत उत्तर पर 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्नों का विभाजन इस प्रकार होगा –

जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग – 25 प्रश्न

जनरल अवेयरनेस – 25 प्रश्न

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड – 25 प्रश्न

इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन – 25 प्रश्न

कुल समय एक घंटे का होगा। टियर-1 परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार ही टियर-2 में शामिल हो पाएंगे।

उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना

कमीशन ने साफ किया है कि प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी के किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही परीक्षा केंद्र पर आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।