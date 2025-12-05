मेरी खबरें
    SSC GD Constable Bharti 2026: जीडी कांस्टेबल के 25,487 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मिलेगा मौका

    SSC Recruitment 2026: एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इस भर्ती के जरिए 25487 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 01:05:59 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 01:05:59 PM (IST)
    HighLights

    1. युवाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है।
    2. जीडी कांस्टेबल के 25,487 पदों पर निकली भर्ती।
    3. SSC के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी।

    एजुकेशन डेस्क। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

    इस भर्ती के जरिए कुल 25,487 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।

    कौन कर सकता है आवेदन?

    योग्यता - मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास

    आयु सीमा - 18–23 वर्ष (आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी)

    सैलरी

    पे-लेवल 3 के अनुसार 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा।

    चयन प्रक्रिया

    उम्मीदवारों का चयन इन चरणों के आधार पर होगा

    • कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

    • फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)

    • फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

    • मेडिकल परीक्षा

    • दस्तावेज सत्यापन

    शारीरिक मानक (PST)

    हाइट

    पुरुष - 170 सेमी

    महिला - 157 सेमी

    छाती (पुरुष) - 80 सेमी + 5 सेमी फुलाव

    दौड़ (PET)

    पुरुष - 5 किमी - 24 मिनट

    महिला - 1.6 किमी - 8 मिनट

    एग्ज़ाम पैटर्न

    कुल प्रश्न - 80

    कुल अंक - 160

    समय - 60 मिनट

    नेगेटिव मार्किंग - 0.25

    प्रश्न प्रकार - MCQ

    भाषाएं - हिंदी, इंग्लिश सहित 13 क्षेत्रीय भाषाएं

    विषय प्रश्न अंक

    जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग - 20 - 40

    जनरल नॉलेज एवं अवेयरनेस - 20 - 40

    एलीमेंट्री मैथमेटिक्स - 20 - 40

    अंग्रेज़ी/हिंदी - 20 - 40

    कुल - 80 - 160

    वैकेंसी डिटेल्स

    फोर्स पुरुष महिला कुल

    BSF 524 92 616

    CISF 13,135 1,460 14,595

    CRPF 5,366 124 5,490

    SSB 1,764 0 1,764

    ITBP 1,099 194 1,293

    Assam Rifles 1,556 150 1,706

    Secretariat Security Force 23 0 23

    कुल 23,467 2,020 25,487

    ऐसे करें आवेदन

    1. एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

    2. वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें।

    3. लॉगिन कर Constable (GD) Exam 2026 के लिए आवेदन लिंक खोलें।

    4. दस्तावेज और सिग्नेचर अपलोड करें।

    5. शुल्क (100 रुपये) जमा करें।

    महिला/SC/ST/ESM उम्मीदवारों के लिए शुल्क नहीं।

    6. फॉर्म सबमिट कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

    कैसे करें तैयारी? (SSC Mentor अंकुर जैन के टिप्स)

    • रीजनिंग और गणित की रोजाना प्रैक्टिस करें- 20–30 प्रश्न टाइमर के साथ हल करें।

    • इतिहास में प्राचीन और आधुनिक इतिहास पर फोकस करें।

    • गणित में प्रतिशत, रेशो, प्रॉफिट-लॉस, टाइम-वर्क महत्वपूर्ण।

    • लैंग्वेज सेक्शन में ग्रामर, शब्दावली, पैराजंबल, स्पेलिंग पर काम करें।

    • GK में पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स, संविधान, भूगोल, खेल, विज्ञान पढ़ें।

    • हर हफ्ते मॉक टेस्ट जरूर दें।

    • पिछली परीक्षाओं के पेपर हल करें और कमजोर टॉपिक्स पर अधिक समय दें।


