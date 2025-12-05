SSC GD Constable Bharti 2026: जीडी कांस्टेबल के 25,487 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मिलेगा मौका

एजुकेशन डेस्क। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इस भर्ती के जरिए कुल 25,487 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।
योग्यता - मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास
आयु सीमा - 18–23 वर्ष (आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी)
सैलरी
पे-लेवल 3 के अनुसार 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन इन चरणों के आधार पर होगा
हाइट
पुरुष - 170 सेमी
महिला - 157 सेमी
छाती (पुरुष) - 80 सेमी + 5 सेमी फुलाव
दौड़ (PET)
पुरुष - 5 किमी - 24 मिनट
महिला - 1.6 किमी - 8 मिनट
कुल प्रश्न - 80
कुल अंक - 160
समय - 60 मिनट
नेगेटिव मार्किंग - 0.25
प्रश्न प्रकार - MCQ
भाषाएं - हिंदी, इंग्लिश सहित 13 क्षेत्रीय भाषाएं
जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग - 20 - 40
जनरल नॉलेज एवं अवेयरनेस - 20 - 40
एलीमेंट्री मैथमेटिक्स - 20 - 40
अंग्रेज़ी/हिंदी - 20 - 40
कुल - 80 - 160
फोर्स पुरुष महिला कुल
BSF 524 92 616
CISF 13,135 1,460 14,595
CRPF 5,366 124 5,490
SSB 1,764 0 1,764
ITBP 1,099 194 1,293
Assam Rifles 1,556 150 1,706
Secretariat Security Force 23 0 23
कुल 23,467 2,020 25,487
1. एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
2. वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें।
3. लॉगिन कर Constable (GD) Exam 2026 के लिए आवेदन लिंक खोलें।
4. दस्तावेज और सिग्नेचर अपलोड करें।
5. शुल्क (100 रुपये) जमा करें।
महिला/SC/ST/ESM उम्मीदवारों के लिए शुल्क नहीं।
6. फॉर्म सबमिट कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।