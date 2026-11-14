इंदौर DAVV में बदलेगा पढ़ाई का ढर्रा, इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक शुरू होंगे नए कोर्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) अब अपनी अध्ययनशालाओं की पढ़ाई को समय और इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से बदलने की तैयारी कर रहा है। यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब शैक्षणिक गतिविधियों में भी बदलाव की रूपरेखा बनाई जा रही है।

इसके अंतर्गत नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। साथ ही वर्तमान कोर्स को अपडेट करने पर विचार हो रहा है। विश्वविद्यालय के मुताबिक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को रोजगार और व्यवसाय के बेहतर अवसर प्राप्त करना है। कुलगुरु की अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक होगी कुलगुरु डॉ राकेश सिंघई ने सभी विभागाध्यक्षों को एक महीने के भीतर नए पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें खासतौर पर इंडस्ट्री की जरूरतों और रोजगार के बदलते अवसरों को ध्यान में रखने को कहा गया है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कुलगुरु की अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक होगी। इसमें प्रत्येक विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में शुरू किए जाने वाले नए कोर्स और मौजूदा पाठ्यक्रमों में बदलाव को लेकर प्रेजेंटेशन देना होगा।