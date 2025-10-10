High Placement MBA College: भारत के टॉप 10 एमबीए कॉलेज, जहां मिलेगा करोड़ों का पैकेज; जानें एडमिशन प्रोसेस

मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 03:05:57 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 03:12:47 PM (IST)
    भारत के 10 टॉप एमबीए कॉलेज।

    HighLights

    1. भारत के 10 टॉप एमबीए कॉलेज।
    2. करोड़ों के पैकेज का ऑफर मिलेगा।
    3. जानें कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया।

    एजुकेशन डेस्क। अगर आप एमबीए करियर (High Placement MBA College) की सोच रहे हैं और चाहते हैं हाई पैकेज वाली जॉब, तो भारत के ये टॉप 10 बिजनेस स्कूल आपके लिए बेस्ट हैं। यहां से पासआउट स्टूडेंट्स को करोड़ों के पैकेज तक ऑफर मिलते हैं। आइए जानते हैं इन कॉलेजों की खासियत और एडमिशन प्रक्रिया।

    एमबीए कॉलेज (High Placement MBA College)

    1. IIM अहमदाबाद

    IIM अहमदाबाद NIRF 2025 रैंकिंग में नंबर 1 पर है। यहां का एवरेज पैकेज 34 लाख रुपये से अधिक और हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ रुपये तक का रहा है। एडमिशन CAT स्कोर के आधार पर होता है, जिसमें 99+ परसेंटाइल जरूरी है। गूगल और मैकिंसे जैसे टॉप रिक्रूटर्स यहां से हायर करते हैं।


    2. IIM कलकत्ता

    NIRF टॉप 5 में शामिल IIM कलकत्ता का एवरेज पैकेज 35 लाख रुपये और हाईएस्ट 1.2 करोड़ रुपये का रहा। CAT कटऑफ 99.5 परसेंटाइल से ऊपर रहता है। यहां बिजनेस एनालिटिक्स और स्ट्रैटेजी में मजबूत ट्रेनिंग दी जाती है।

    3. IIM बैंगलोर

    टॉप 3 में शुमार IIM बैंगलोर का एवरेज पैकेज 33 लाख रुपये सालाना और हाईएस्ट 1 करोड़ से अधिक है। एडमिशन CAT 99 परसेंटाइल, WAT और PI के आधार पर होता है। यहां से अमेजॉन और BCG जैसी कंपनियां हायर करती हैं।

    4. IIM लखनऊ

    IIM लखनऊ NIRF टॉप 5 में आता है। यहां एवरेज पैकेज 30 लाख रुपये और हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ रुपये तक पहुंचा। एडमिशन के लिए 98.5 परसेंटाइल और मजबूत प्रोफाइल जरूरी है।

    5. XLRI जमशेदपुर

    XAT स्कोर पर एडमिशन देने वाला XLRI NIRF टॉप 10 में है। एवरेज पैकेज 28 लाख रुपये और हाईएस्ट 1 करोड़ से ऊपर का रहा। एडमिशन XAT 95+ परसेंटाइल और GD-PI के जरिए होता है।

    6. FMS दिल्ली

    FMS दिल्ली का ROI देश में सबसे बेहतर है। फीस मात्र 2 लाख रुपये और एवरेज पैकेज 34 लाख रुपये। एडमिशन CAT 98+ परसेंटाइल और इंटरव्यू के आधार पर होता है। 2024 में हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ रुपये तक गया।

    7. SPJIMR मुंबई

    CAT, XAT या GMAT स्कोर पर एडमिशन देने वाला SPJIMR मुंबई का एवरेज पैकेज 33 लाख रुपये रहा। कटऑफ 95 परसेंटाइल से ऊपर और 100% प्लेसमेंट रेट। 2024 में हाईएस्ट पैकेज 58 लाख रुपये तक गया।

    8. IIM इंदौर

    IIM इंदौर का एवरेज पैकेज 26 लाख रुपये और हाईएस्ट 1 करोड़ रुपये रहा। CAT 97+ परसेंटाइल जरूरी है। एडमिशन WAT, GD और PI प्रोसेस के माध्यम से होता है।

    9. MDI गुरुग्राम

    NIRF टॉप 10 में शामिल MDI गुरुग्राम का एवरेज पैकेज 27 लाख रुपये और हाईएस्ट 60 लाख रुपये का रहा। एडमिशन CAT 95+ परसेंटाइल और EXTEMPI प्रोसेस से होता है।

    10. ISB हैदराबाद

    ISB हैदराबाद का 1 साल का PGP प्रोग्राम ग्लोबली रैंक्ड है। एवरेज पैकेज 34 लाख रुपये और हाईएस्ट 1 करोड़ रुपये तक पहुंचा। एडमिशन GMAT/GRE स्कोर और इंटरव्यू पर आधारित है।

