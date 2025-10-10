High Placement MBA College: भारत के टॉप 10 एमबीए कॉलेज, जहां मिलेगा करोड़ों का पैकेज; जानें एडमिशन प्रोसेस

एजुकेशन डेस्क। अगर आप एमबीए करियर (High Placement MBA College) की सोच रहे हैं और चाहते हैं हाई पैकेज वाली जॉब, तो भारत के ये टॉप 10 बिजनेस स्कूल आपके लिए बेस्ट हैं। यहां से पासआउट स्टूडेंट्स को करोड़ों के पैकेज तक ऑफर मिलते हैं। आइए जानते हैं इन कॉलेजों की खासियत और एडमिशन प्रक्रिया।

एमबीए कॉलेज (High Placement MBA College) 1. IIM अहमदाबाद IIM अहमदाबाद NIRF 2025 रैंकिंग में नंबर 1 पर है। यहां का एवरेज पैकेज 34 लाख रुपये से अधिक और हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ रुपये तक का रहा है। एडमिशन CAT स्कोर के आधार पर होता है, जिसमें 99+ परसेंटाइल जरूरी है। गूगल और मैकिंसे जैसे टॉप रिक्रूटर्स यहां से हायर करते हैं।

2. IIM कलकत्ता NIRF टॉप 5 में शामिल IIM कलकत्ता का एवरेज पैकेज 35 लाख रुपये और हाईएस्ट 1.2 करोड़ रुपये का रहा। CAT कटऑफ 99.5 परसेंटाइल से ऊपर रहता है। यहां बिजनेस एनालिटिक्स और स्ट्रैटेजी में मजबूत ट्रेनिंग दी जाती है। 3. IIM बैंगलोर टॉप 3 में शुमार IIM बैंगलोर का एवरेज पैकेज 33 लाख रुपये सालाना और हाईएस्ट 1 करोड़ से अधिक है। एडमिशन CAT 99 परसेंटाइल, WAT और PI के आधार पर होता है। यहां से अमेजॉन और BCG जैसी कंपनियां हायर करती हैं। 4. IIM लखनऊ IIM लखनऊ NIRF टॉप 5 में आता है। यहां एवरेज पैकेज 30 लाख रुपये और हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ रुपये तक पहुंचा। एडमिशन के लिए 98.5 परसेंटाइल और मजबूत प्रोफाइल जरूरी है। 5. XLRI जमशेदपुर XAT स्कोर पर एडमिशन देने वाला XLRI NIRF टॉप 10 में है। एवरेज पैकेज 28 लाख रुपये और हाईएस्ट 1 करोड़ से ऊपर का रहा। एडमिशन XAT 95+ परसेंटाइल और GD-PI के जरिए होता है। 6. FMS दिल्ली FMS दिल्ली का ROI देश में सबसे बेहतर है। फीस मात्र 2 लाख रुपये और एवरेज पैकेज 34 लाख रुपये। एडमिशन CAT 98+ परसेंटाइल और इंटरव्यू के आधार पर होता है। 2024 में हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ रुपये तक गया।