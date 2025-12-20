भारत की 5 सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियां, कमाई जानकर उड़ जाएंगे होश

एजुकेशन डेस्क। सरकारी नौकरी आज भी युवाओं की पहली पसंद बनी हुई है। वजह साफ है, नौकरी की सुरक्षा, समाज में सम्मान, बेहतर सैलरी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन। हालांकि सभी सरकारी नौकरियों में एक जैसी कमाई नहीं होती।
भारत में कुछ ऐसी टॉप गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जिनमें सैलरी, सुविधाएं और पावर तीनों ही जबरदस्त होते हैं। आइए जानते हैं देश की 5 सबसे ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियों के बारे में।
IFS अधिकारी विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें अलग-अलग देशों में तीन-तीन साल की पोस्टिंग मिलती है।
सैलरी - करीब 3.5 से 4 लाख रुपये प्रति माह
सुविधाएं - फर्निश्ड बंगला, सरकारी गाड़ी, मेड, फ्री मेडिकल, बच्चों की मुफ्त शिक्षा
IFS को रुतबे और इंटरनेशनल लाइफस्टाइल के लिए सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी माना जाता है।
IAS और IPS अधिकारी देश की प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। बड़े फैसलों की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है।
शुरुआती सैलरी - करीब 50 हजार रुपये + DA
अनुभव के साथ - 2.5 से 3 लाख रुपये प्रति माह
सुविधाएं - सरकारी बंगला, गाड़ी, सुरक्षा, बिजली-पानी में रियायत
ये नौकरियां सम्मान और पावर के लिहाज से सबसे ऊपर मानी जाती हैं।
थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अफसर बनना गर्व की बात है। यहां सैलरी के साथ कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं।
शुरुआती सैलरी - 50 से 60 हजार रुपये प्रति माह
अतिरिक्त लाभ - जोखिम भत्ता, फ्री आवास, राशन, बच्चों की शिक्षा, पेंशन
डिफेंस जॉब्स में सम्मान के साथ आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है।
अगर आपकी रुचि साइंस और रिसर्च में है, तो ये संस्थान बेहतरीन विकल्प हैं।
शुरुआती सैलरी - 55 से 60 हजार रुपये प्रति माह
सुविधाएं - बोनस, ट्रांसपोर्ट, सरकारी आवास
इन संस्थानों में काम करने वाले वैज्ञानिक देश के बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनते हैं।
RBI ग्रेड B ऑफिसर को देश की सबसे हाई प्रोफाइल बैंकिंग सरकारी जॉब्स में गिना जाता है।
शुरुआती सैलरी - करीब 67 हजार रुपये + DA
सालाना पैकेज - लगभग 18 लाख रुपये
सुविधाएं - पॉश फ्लैट, पेट्रोल अलाउंस, ट्रैवल और बच्चों की पढ़ाई की सुविधा
अगर आप मेहनत और सही तैयारी के लिए तैयार हैं, तो ये सरकारी नौकरियां न सिर्फ शानदार सैलरी देती हैं, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन भी सुनिश्चित करती हैं।