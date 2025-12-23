मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UGC NET Admit Card: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड इस डेट से होंगे जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड?

    UGC NET Admit Card: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी नेट दिसंबर सत्र की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एनटीए के अ ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 12:49:33 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 12:49:33 PM (IST)
    UGC NET Admit Card: यूजीसी नेट एडमिट कार्ड इस डेट से होंगे जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड?
    यूजीसी नेट एडमिट कार्ड इस डेट से होंगे जारी।

    HighLights

    1. यूजीसी नेट एडमिट कार्ड इस डेट से होंगे जारी।
    2. आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होंगे एडमिट कार्ड।
    3. दिसंबर सत्र की परीक्षाएं 31 दिसंबर से प्रारंभ होंगी।

    एजुकेशन डेस्क। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी नेट दिसंबर सत्र की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एनटीए के अनुसार यूजीसी नेट की दिसंबर में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 28 दिसंबर से आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे।

    उम्मीदवार अपने आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एनटीए द्वारा पहले ही परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा तिथि, विषय और परीक्षा केंद्र की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई है, जिससे अभ्यर्थी समय रहते अपनी परीक्षा संबंधी तैयारियां सुनिश्चित कर सकें।


    यूजीसी नेट दिसंबर सत्र की परीक्षाएं 31 दिसंबर से प्रारंभ होंगी और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न चरणों में आयोजित की जाएंगी। इस बार यूजीसी नेट परीक्षा देशभर में लगभग 85 विषयों में आयोजित की जा रही है। विषयवार परीक्षाएं अलग-अलग तिथियों एवं अलग-अलग पालियों में संपन्न होंगी।

    परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली पाली सुबह व दूसरी पाली दोपहर बाद होगी। प्रत्येक विषय के लिए परीक्षा की तिथि और पाली पहले से निर्धारित कर दी गई है। एनटीए ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से पूर्व अपने प्रवेश पत्र में अंकित सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर तुरंत संबंधित माध्यम से संपर्क करें।

    साथ ही परीक्षा के दिन निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने, आवश्यक पहचान पत्र साथ लाने तथा परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि यूजीसी नेट परीक्षा देश की महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षाओं में से एक है, जिसके माध्यम से सहायक प्रोफेसर पद एवं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित की जाती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.