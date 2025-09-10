UP Police Bharti 2025: सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, फटाफट ऐसे करें अप्लाई

ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे बिना देरी किए तुरंत ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की आधिकारिक वेबसाइट pbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कल रात 11:59 बजे आवेदन विंडो बंद कर दी जाएगी।

एजुकेशन डेस्क। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर के पदों पर बंपर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 11 सितंबर 2025 तय की गई है।

ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका

यूपी पुलिस एसआई पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक (Graduation) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

न्यूनतम आयु सीमा- 21 वर्ष

अधिकतम आयु सीमा- 28 वर्ष (1 जुलाई 2025 को आधार मानकर गणना की जाएगी)

आयु सीमा में ओबीसी, एससी और एसटी अभ्यर्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकतम छूट दी जाएगी।

खुद भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म

अभ्यर्थी खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने से कैफे के अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. सबसे पहले पोर्टल upprpb.in पर जाएं।

2. होम पेज पर One Time Registration (OTR) पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरें।

3. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करें और बाकी की जानकारी भरें।

4. कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करें।

5. फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

आवेदन शुल्क (Application Fees)