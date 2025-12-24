मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 04:35:31 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 04:35:31 PM (IST)
    UPPSC Recruitment 2025: मेडिकल-वेटरनरी ऑफिसर सहित 2158 पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

    एजुकेशन डेस्क। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, पशु चिकित्सा, परिवार कल्याण समेत विभिन्न विभागों में नई भर्ती की घोषणा कर दी है। 2158 पदों पर वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।

    आवेदन की प्रक्रिया भी 22 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। यूपीएससी की इस भर्ती के जरिए मेडिकल ऑफिसर, वेटरनरी आफिसर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, होम्योपैथिक मेडिकल आफिसर, डेंटल सर्जन, ड्रग्स इंस्पेक्टर, वेटिंग आफिसर समेत कई पद भर जाएंगे। आप जिस भी पोस्ट पर योग्यता रखते हैं, फार्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2026 तय की गई है।


    वहीं चिकित्सा अधिकारी के लिए आयुर्वेद में डिग्री होनी चाहिए। पदानुसार योग्यता संबंधित ये जानकारी अभ्यर्थी डिटेल में भर्ती के नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। मेडिकल आफिसर और अन्य पदों के लिए योग्यता मेडिकल आफिसर पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आयुर्वेद की डिग्री, इंडियन मेडिसिन बोर्ड में बतौर वैद्य और हकीम रजिस्ट्रेशन होने चाहिए।

    साथ में राज्य आयुर्वेद, यूनानी या एलोपैथिक हास्पिटल में न्यूनतम छह महीने काम का अनुभव होना चाहिए। वेटरनरी आफिसर के लिए अभ्यर्थी ने वेटरनरी साइंस और एनिमल हसबैंड्री में बैचलर डिग्री पूरी की हो। साथ में उत्तर प्रदेश वेटरनरी काउंसिल में रजिस्टर्ड हों। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए सोशियोलाजी या अन्य सोशल साइंस के विषय में मास्टर्स की डिग्री मांगी गई है।

    एज लिमिट आयुसीमा आवेदकों की उम्र कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से ज्यादा ना हो। हालांकि जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग से हैं, उन्हें ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 105 रुपये आवेदन शुल्क भरना होगा। वहीं एससी/एसटी/एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए यह 65 रुपये और पीएच कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपये है।

