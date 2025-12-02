UPPSC Pre Result 2025: प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, 11727 कैंडिडेट ने पास की परीक्षा; रोल नंबर से ऐसे करें चेक

एजुकेशन डेस्क। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध पीडीएफ से रोल नंबर वाइज अपना परिणाम देख सकते हैं। इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से भी मेरिट लिस्ट डाउनलोड की जा सकती है।

11,727 अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के लिए सफल UPPSC द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, इस परीक्षा के लिए कुल 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पहले सत्र में 2,67,340 और दूसरे सत्र में 2,65,270 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। कुल 920 रिक्त पदों के सापेक्ष 11,727 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।