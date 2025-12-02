मेरी खबरें
    UPPSC Pre Result 2025: प्रीलिम्स रिजल्ट जारी, 11727 कैंडिडेट ने पास की परीक्षा; रोल नंबर से ऐसे करें चेक

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 01:01:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 01:01:00 PM (IST)
    यूपी पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट जारी।

    HighLights

    1. यूपी पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट जारी।
    2. 11,727 अभ्यर्थियों ने पास की परीक्षा।
    3. रोल नंबर वाइज इस तरह करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध पीडीएफ से रोल नंबर वाइज अपना परिणाम देख सकते हैं। इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से भी मेरिट लिस्ट डाउनलोड की जा सकती है।

    11,727 अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के लिए सफल

    UPPSC द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, इस परीक्षा के लिए कुल 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पहले सत्र में 2,67,340 और दूसरे सत्र में 2,65,270 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। कुल 920 रिक्त पदों के सापेक्ष 11,727 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।


    रिजल्ट ऐसे चेक करें

    1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

    2. होमपेज पर 'What’s New' सेक्शन में रिजल्ट की PDF लिंक पर क्लिक करें।

    3. नई खुली विंडो में डायरेक्ट लिंक चुनें।

    4. PDF डाउनलोड होने के बाद अपना Roll Number तलाशें।

    जल्द जारी होगी मुख्य परीक्षा से जुड़ी सूचना

    naidunia_image

    प्रीलिम्स में सफल अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। मेंस परीक्षा की तारीख, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी आयोग जल्द ही जारी करेगा। वहीं, कटऑफ और प्राप्तांक की सूचना अंतिम परिणाम जारी होने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

    अधिक अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करने की सलाह दी गई है।

