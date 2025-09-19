UPPSC Prelims Exam 2025: यूपी पीसीएस का जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, 12 अक्टूबर को होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) जल्द ही यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

इस परीक्षा के लिए करीब 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 200 पदों पर चयन किया जाएगा।

कब होगी परीक्षा?

यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में होगा। परीक्षा दो शिफ्ट में ली जाएगी-

पहली शिफ्ट - सामान्य अध्ययन (General Studies)

दूसरी शिफ्ट - सीसैट (CSAT)

प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे की होगी।

पेपर-1 (GS)- 200 अंक, 150 बहुविकल्पीय प्रश्न

पेपर-2 (CSAT)- 200 अंक, 100 बहुविकल्पीय प्रश्न

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्टूबर के पहले सप्ताह में कभी भी एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स पहले से तैयार रखें ताकि अंतिम समय में कोई दिक्कत न हो।