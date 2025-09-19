मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    UPPSC Prelims Exam 2025: यूपी पीसीएस का जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, 12 अक्टूबर को होगी परीक्षा

    UPPSC Prelims Exam 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) जल्द ही यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 12:28:56 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 12:30:54 PM (IST)
    UPPSC Prelims Exam 2025: यूपी पीसीएस का जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, 12 अक्टूबर को होगी परीक्षा
    UPPSC Prelims Exam 2025

    HighLights

    1. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा।
    2. 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन।
    3. ऐसे करें परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) जल्द ही यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    इस परीक्षा के लिए करीब 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 200 पदों पर चयन किया जाएगा।

    कब होगी परीक्षा?

    यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में होगा। परीक्षा दो शिफ्ट में ली जाएगी-

    पहली शिफ्ट - सामान्य अध्ययन (General Studies)

    दूसरी शिफ्ट - सीसैट (CSAT)

    प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे की होगी।

    पेपर-1 (GS)- 200 अंक, 150 बहुविकल्पीय प्रश्न

    पेपर-2 (CSAT)- 200 अंक, 100 बहुविकल्पीय प्रश्न

    कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्टूबर के पहले सप्ताह में कभी भी एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स पहले से तैयार रखें ताकि अंतिम समय में कोई दिक्कत न हो।

    ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

    1. सबसे पहले uppsc.up.nic.in पर जाएं।

    2. होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

    3. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करें।

    4. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

    5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.