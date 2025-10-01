UPSC IES/ISS Final Result 2025: यूपीएससी ने घोषित किया फाइनल रिजल्ट, यहां देखें टॉपर्स लिस्ट

एजुकेशन डेस्क। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को इस रिजल्ट का लंबे समय से इंतजार था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
बता दें कि यूपीएससी IES/ISS परीक्षा की लिखित परीक्षा 20 जून से 22 जून 2025 तक आयोजित हुई थी। इसके बाद लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए सितंबर माह में इंटरव्यू का आयोजन किया गया था। अब आयोग ने फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है।
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके UPSC IES/ISS Final Result 2025 देख सकते हैं-
1. सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए 'UPSC IES/ISS Final Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।
3. लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर खुल जाएगा।
4. अब आप अपना रिजल्ट चेक करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लें।
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 47 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें -