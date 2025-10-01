मेरी खबरें
    UPSC IES/ISS Final Result 2025: यूपीएससी ने घोषित किया फाइनल रिजल्ट, यहां देखें टॉपर्स लिस्ट

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 02:42:23 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 02:46:50 PM (IST)
    UPSC IES/ISS Final Result 2025: यूपीएससी ने घोषित किया फाइनल रिजल्ट, यहां देखें टॉपर्स लिस्ट
    1. IES और ISS परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी।
    2. ऐसे करें परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड।
    3. इतने पदों पर होगी भर्ती, इन स्टेप्स से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को इस रिजल्ट का लंबे समय से इंतजार था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

    बता दें कि यूपीएससी IES/ISS परीक्षा की लिखित परीक्षा 20 जून से 22 जून 2025 तक आयोजित हुई थी। इसके बाद लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए सितंबर माह में इंटरव्यू का आयोजन किया गया था। अब आयोग ने फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है।

    ऐसे करें फाइनल रिजल्ट डाउनलोड

    उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके UPSC IES/ISS Final Result 2025 देख सकते हैं-

    1. सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

    2. होमपेज पर दिए गए 'UPSC IES/ISS Final Result 2025' लिंक पर क्लिक करें।

    3. लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर खुल जाएगा।

    4. अब आप अपना रिजल्ट चेक करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 47 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें -

    • भारतीय आर्थिक सेवा (IES) - कुल 12 पद

    • सामान्य वर्ग - 5

    • EWS - 1

    • OBC - 4

    • SC - 2

    • भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) - कुल 35 पद

    • सामान्य वर्ग - 24

    • EWS - 2

    • OBC - 8

    • SC - 1

