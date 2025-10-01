UPSC IES/ISS Final Result 2025: यूपीएससी ने घोषित किया फाइनल रिजल्ट, यहां देखें टॉपर्स लिस्ट

एजुकेशन डेस्क। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को इस रिजल्ट का लंबे समय से इंतजार था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

बता दें कि यूपीएससी IES/ISS परीक्षा की लिखित परीक्षा 20 जून से 22 जून 2025 तक आयोजित हुई थी। इसके बाद लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए सितंबर माह में इंटरव्यू का आयोजन किया गया था। अब आयोग ने फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है।