UP TET 2025 स्थगित: 15 लाख अभ्यर्थियों को झटका, नई परीक्षा तिथि जल्द होगी घोषित
UP TET 2025 postponed: यूपी टीईटी (UP TET) परीक्षा का आयोजन लगभग 4 वर्षों बाद किया जा रहा था। इस बार परीक्षा के लिए 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आव ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 03:35:15 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 03:35:52 PM (IST)
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा स्थगित कर दी गई है।
HighLights
- नया परीक्षा कैलेंडर तैयार करने का लिया गया निर्णय
- 15 लाख से अधिक युवाओं ने किया था इसमें आवेदन
- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में फैसला
डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में 29 और 30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET) को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान राज्य में परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
नया एग्जाम कैलेंडर जल्द होगा जारी
बैठक में बताया गया कि टीजीटी (TGT), पीजीटी (PGT) और टीईटी(TET) समेत सभी प्रमुख परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इसी कैलेंडर के साथ यूपी टीईटी (UP TET) सहित अन्य परीक्षाओं की नई तिथियों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
15 लाख से अधिक युवाओं ने किया था आवेदन
गौरतलब है कि यूपी टीईटी (UP TET) परीक्षा का आयोजन लगभग 4 वर्षों बाद किया जा रहा था। इस बार परीक्षा के लिए 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा स्थगित होने के कारण अब सभी उम्मीदवारों को नई तिथि का इंतजार करना होगा।
हाल ही में बने हैं आयोग के अध्यक्ष
पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद से ही यह संकेत मिल रहे थे कि पहले से तय परीक्षा तिथियों पर आयोजन संभव नहीं हो पाएगा।
अपनी पहली बैठक में ही उन्होंने परीक्षाओं की पारदर्शिता, पूर्व निर्धारित तिथियों और मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए नया परीक्षा कैलेंडर जारी करने का निर्णय लिया। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।