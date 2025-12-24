UP TET 2025 स्थगित: 15 लाख अभ्यर्थियों को झटका, नई परीक्षा तिथि जल्द होगी घोषित

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में 29 और 30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET) को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान राज्य में परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।