कौन होते हैं BLO? बूथ लेवल ऑफिसर बनने की क्या है पात्रता, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

एजुकेशन डेस्क। देशभर के कई राज्यों में इन दिनों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया चल रही है। इसी कारण BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर एक बार फिर चर्चा में हैं। लोग जानना चाहते हैं कि बीएलओ कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है और कौन इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यदि आप भी यह जानकारी ढूंढ़ रहे हैं, तो यहां आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। BLO कौन होते हैं? BLO का फुल फॉर्म Booth Level Officer है, जिसे हिंदी में बूथ स्तर अधिकारी कहा जाता है। ये स्थानीय सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी होते हैं जिन्हें चुनाव आयोग मतदाता सूची (Voter List) से जुड़े कार्यों के लिए नियुक्त करता है। BLO को उसी क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है, जहां वह स्वयं निवास करता है या मतदाता सूची में दर्ज होता है।

BLO क्या काम करते हैं? बीएलओ का मुख्य कार्य पूरी तरह चुनाव आयोग के मतदाता संबंधी कार्यों से जुड़ा होता है। BLO की प्रमुख जिम्मेदारियां

नए वोटरों का पंजीकरण करवाना

मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना व सुधार करना

मृत व्यक्तियों के वोट हटाने की प्रक्रिया पूरी करना

मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (Special Revision)

वोटर आईडी कार्ड का वितरण

फॉर्म-6, फॉर्म-7, फॉर्म-8 भरवाने में लोगों की सहायता

मतदान से कुछ दिन पहले घर-घर जाकर मतदाता पर्ची (Voter Slip) बांटना

क्षेत्र में वोटर सूची से संबंधित शिकायतों व प्रश्नों का समाधान इन सभी कारणों से BLO चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण फील्ड-लेवल अधिकारी माना जाता है। किसे BLO नियुक्त किया जा सकता है? चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार BLO वही व्यक्ति बन सकता है, जो सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी हो, उसी क्षेत्र की मतदाता सूची में स्वयं भी मतदाता के रूप में दर्ज हो, आयोग द्वारा निर्धारित विभागों/कर्मचारी श्रेणियों में शामिल हो।