कौन होते हैं BLO? बूथ लेवल ऑफिसर बनने की क्या है पात्रता, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

एजुकेशन डेस्क। देशभर के कई राज्यों में इन दिनों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया चल रही है। इसी कारण BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर एक बार फिर चर्चा में हैं।
लोग जानना चाहते हैं कि बीएलओ कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है और कौन इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यदि आप भी यह जानकारी ढूंढ़ रहे हैं, तो यहां आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी।
BLO का फुल फॉर्म Booth Level Officer है, जिसे हिंदी में बूथ स्तर अधिकारी कहा जाता है। ये स्थानीय सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी होते हैं जिन्हें चुनाव आयोग मतदाता सूची (Voter List) से जुड़े कार्यों के लिए नियुक्त करता है। BLO को उसी क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है, जहां वह स्वयं निवास करता है या मतदाता सूची में दर्ज होता है।
बीएलओ का मुख्य कार्य पूरी तरह चुनाव आयोग के मतदाता संबंधी कार्यों से जुड़ा होता है।
इन सभी कारणों से BLO चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण फील्ड-लेवल अधिकारी माना जाता है।
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार BLO वही व्यक्ति बन सकता है, जो सरकारी या अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी हो, उसी क्षेत्र की मतदाता सूची में स्वयं भी मतदाता के रूप में दर्ज हो, आयोग द्वारा निर्धारित विभागों/कर्मचारी श्रेणियों में शामिल हो।
1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
2. पटवारी / अमीन / लेखपाल
3. पंचायत सचिव
4. ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता
5. बिजली बिल रीडर
6. डाकिया (पोस्टमैन)
7. सहायक नर्स एवं दाई (ANM)
8. स्वास्थ्यकर्मी
9. मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) कार्यकर्ता
10. संविदा शिक्षक
11. नगर निगम का कर संग्राहक
12. शहरी क्षेत्रों के लिपिकीय कर्मचारी (UDC, LDC आदि)
इन श्रेणियों के कर्मचारियों को चुनाव आयोग BLO के रूप में नियुक्त कर सकता है।