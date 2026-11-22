अंजली तोमर, भोपाल। सरकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठित महारत्न कंपनी आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस के 3,047 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें ट्रेड अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद शामिल हैं। भर्ती की खास बात यह है कि इसमें 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा और स्नातक की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवाओं को आवेदन का अवसर मिलेगा। अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार संबंधित ट्रेड या विषय का चयन कर सकते हैं। चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
इस भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई थी। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 20 नवंबर निर्धारित थी, जिसे ओएनजीसी ने 19 नवंबर को जारी आधिकारिक सूचना के माध्यम से बढ़ाकर 29 नवंबर 2026 कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों को 12 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान पद और योग्यता के अनुसार 8,200 से 12,300 रुपये तक मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी शैक्षणिक जानकारी, प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
ओएनजीसी ने विभिन्न कार्य केंद्रों में ट्रेड, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के प्रशिक्षण पद निर्धारित किए हैं।
पदों का ट्रेडवार और कार्य केंद्रवार विवरण आधिकारिक अधिसूचना में दिया गया है। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता और निवास संबंधी शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्य केंद्र और ट्रेड चुनना होगा।
10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी
इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक और अन्य निर्धारित ट्रेडों में आईटीआई प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए और ट्रेड का मिलान अधिसूचना से करना आवश्यक है।
संबंधित इंजीनियरिंग विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बीए, बीकाम, बीएससी, बीबीए, बीई और बीटेक सहित अधिसूचना में निर्धारित विषयों में स्नातक अभ्यर्थी संबंधित ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 29 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी।
आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के अनुसार आयु संबंधी शर्तों का मिलान करना चाहिए।
|अप्रेंटिस श्रेणी
|मासिक स्टाइपेंड
|ग्रेजुएट अप्रेंटिस
|12,300 रुपये
|तीन वर्षीय डिप्लोमा अप्रेंटिस
|10,900 रुपये
|10वीं/12वीं पास ट्रेड अप्रेंटिस
|8,200 रुपये
|एक वर्षीय आईटीआई
|9,600 रुपये
|दो वर्षीय आईटीआई
|10,560 रुपये
प्रशिक्षण की अवधि 12 महीने होगी। यह स्टाइपेंड प्रशिक्षण अवधि के लिए है, इसे नियमित कर्मचारी के वेतन के रूप में नहीं समझना चाहिए।
ओएनजीसी की इस भर्ती में लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन संबंधित ट्रेड या विषय में शैक्षणिक अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची से होगा।
निशुल्क
सबसे पहले ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाएं। करियर या अप्रेंटिस भर्ती संबंधी अधिसूचना खोलें। अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ट्रेड और कार्य केंद्र का चयन करें। संबंधित NAPS या NATS पोर्टल पर पंजीकरण करें। ऑनलाइन आवेदन फार्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज और प्रमाणपत्र अपलोड करें। आवेदन फार्म को अच्छी तरह जांचकर सबमिट करें।
1. सबसे पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सही ट्रेड या विषय चुनें।
2. आईटीआई अभ्यर्थी अपने ट्रेड प्रमाणपत्र की मान्यता जांचें।
3. डिप्लोमा और स्नातक अभ्यर्थी अपनी शाखा का अधिसूचना से मिलान करें।
4. आवेदन से पहले सभी अंकपत्र और प्रमाणपत्र तैयार रखें।
5. शैक्षणिक अंकों की गणना और प्रतिशत में कोई गलती न करें।
6. एनएपीएस या एनएटीएस पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल पूरी करें।
7. एक से अधिक आवेदन करने से बचें और निर्देशों का पालन करें।
8. कार्य केंद्र और निवास संबंधी पात्रता की शर्तें ध्यान से पढ़ें।
9. मेरिट सूची और दस्तावेज सत्यापन की सूचना नियमित रूप से देखते रहें।
10. अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा कर लें।
नोट- अप्रेंटिसशिप को नियमित नौकरी न समझें। ओएनजीसी में अप्रेंटिस के रूप में चयनित युवाओं को 12 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव और कौशल विकसित करना है। अप्रेंटिसशिप पूरी होने के बाद ओएनजीसी में नियमित नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है। इसलिए अभ्यर्थी इसे प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखें।