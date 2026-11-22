अंजली तोमर, भोपाल। सरकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठित महारत्न कंपनी आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अप्रेंटिस के 3,047 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें ट्रेड अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद शामिल हैं। भर्ती की खास बात यह है कि इसमें 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा और स्नातक की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवाओं को आवेदन का अवसर मिलेगा। अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार संबंधित ट्रेड या विषय का चयन कर सकते हैं। चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

आवेदन की अंतिम तारीख 20 नवंबर इस भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई थी। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 20 नवंबर निर्धारित थी, जिसे ओएनजीसी ने 19 नवंबर को जारी आधिकारिक सूचना के माध्यम से बढ़ाकर 29 नवंबर 2026 कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों को 12 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान पद और योग्यता के अनुसार 8,200 से 12,300 रुपये तक मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी शैक्षणिक जानकारी, प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

भर्ती की प्रमुख जानकारी संस्था- आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड

संक्षिप्त नाम- ओएनजीसी

भर्ती- अप्रेंटिस 2026-27

कुल प्रशिक्षण पद- 3,047

कार्य केंद्र-देश के 24 केंद्र

आवेदन शुरू- 29 अक्टूबर 2026

अंतिम तारीख- 29 नवंबर 2026

आयु सीमा- 18 से 24 वर्ष

प्रशिक्षण अवधि- 12 महीने

चयन प्रक्रिया- शैक्षणिक अंकों की मेरिट

आवेदन का माध्यम- ऑनलाइन किन पदों पर होगी भर्ती ओएनजीसी ने विभिन्न कार्य केंद्रों में ट्रेड, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के प्रशिक्षण पद निर्धारित किए हैं। ट्रेड अप्रेंटिस

डिप्लोमा अप्रेंटिस

ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों का ट्रेडवार और कार्य केंद्रवार विवरण आधिकारिक अधिसूचना में दिया गया है। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता और निवास संबंधी शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्य केंद्र और ट्रेड चुनना होगा। शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थी आईटीआई अभ्यर्थी इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक और अन्य निर्धारित ट्रेडों में आईटीआई प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए और ट्रेड का मिलान अधिसूचना से करना आवश्यक है। डिप्लोमा अभ्यर्थी संबंधित इंजीनियरिंग विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्नातक अभ्यर्थी बीए, बीकाम, बीएससी, बीबीए, बीई और बीटेक सहित अधिसूचना में निर्धारित विषयों में स्नातक अभ्यर्थी संबंधित ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 29 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: 5 वर्ष

अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर): 3 वर्ष

दिव्यांग अभ्यर्थी: नियमानुसार अतिरिक्त छूट आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के अनुसार आयु संबंधी शर्तों का मिलान करना चाहिए। कितना मिलेगा मासिक स्टाइपेंड अप्रेंटिस श्रेणी मासिक स्टाइपेंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस 12,300 रुपये तीन वर्षीय डिप्लोमा अप्रेंटिस 10,900 रुपये 10वीं/12वीं पास ट्रेड अप्रेंटिस 8,200 रुपये एक वर्षीय आईटीआई 9,600 रुपये दो वर्षीय आईटीआई 10,560 रुपये प्रशिक्षण की अवधि 12 महीने होगी। यह स्टाइपेंड प्रशिक्षण अवधि के लिए है, इसे नियमित कर्मचारी के वेतन के रूप में नहीं समझना चाहिए। चयन प्रक्रिया ओएनजीसी की इस भर्ती में लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन संबंधित ट्रेड या विषय में शैक्षणिक अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची से होगा। ऑनलाइन आवेदन की जांच।

शैक्षणिक अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करना।

कार्य केंद्र और ट्रेड के अनुसार अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग।

दस्तावेज सत्यापन।

अन्य निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करना।

मेरिट सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन शुल्क निशुल्क आवेदन के लिए जरूरी पोर्टल ट्रेड अप्रेंटिस के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) पोर्टल।

डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (एनएटीएस) पोर्टल।

इसके बाद ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन कैसे करें सबसे पहले ओएनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाएं। करियर या अप्रेंटिस भर्ती संबंधी अधिसूचना खोलें। अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ट्रेड और कार्य केंद्र का चयन करें। संबंधित NAPS या NATS पोर्टल पर पंजीकरण करें। ऑनलाइन आवेदन फार्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज और प्रमाणपत्र अपलोड करें। आवेदन फार्म को अच्छी तरह जांचकर सबमिट करें।