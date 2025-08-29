मेरी खबरें
    CG College Admission: छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजों में 5 सितंबर तक बढ़ी Admission Date

    छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश की तिथि को बढ़ा दिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के निर्देश पर राज्य के सभी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि को अब 5 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले अंतिम तिथि 14 अगस्त थी।

    कॉलेजों में एडमिशन की डेट 5 सितंबर तक बढ़ी

    HighLights

    1. छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन की डेट 5 सितंबर तक बढ़ी
    2. उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के निर्देश पर बढ़ाई गई प्रवेश तिथि
    3. समय सीमा तक ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यमों से प्रवेश जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राज्य की ओर से प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश की तिथि बढ़ा दी गई है। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के निर्देश पर राज्य के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि को अब 5 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

    इस निर्णय से उन विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा, जो किसी कारणवश अब तक प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। मंत्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हर संभव कदम उठा रही है, ताकि किसी भी छात्र का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो।

    शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार निर्धारित समय सीमा तक ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इस निर्णय का स्वागत करते हुए छात्र-छात्राओं और अभिभावकों ने उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा का आभार व्यक्त किया है।

    यह भी पढ़ें- CG News: अब स्कूलों में पहली से पांचवीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा छत्तीसगढ़ी, लोककला और संस्कृति से जुड़ेगी शिक्षा

    गौरतलब है कि राज्य के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तारिख 14 अगस्त तक थी। ऐसे में कोई छात्र प्रवेश से वंचित न रहे इसे ध्यान में रखत हुए उच्च शिक्षा द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

