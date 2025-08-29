CG College Admission: छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेजों में 5 सितंबर तक बढ़ी Admission Date

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राज्य की ओर से प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश की तिथि बढ़ा दी गई है। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के निर्देश पर राज्य के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि को अब 5 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

इस निर्णय से उन विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा, जो किसी कारणवश अब तक प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। मंत्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हर संभव कदम उठा रही है, ताकि किसी भी छात्र का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो।