DAVV PhD: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पीएचडी के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, शेड्यूल किया जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पीएचडी में प्रवेश को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में यह पहला मौका है जब सालभर के भीतर दूसरी मर्तबा प्रक्रिया रखी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन नान डीईटी और डीईटी में पंजीयन शुरू करने जा रहा है। शुक्रवार से रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक खोली जाएगी। उम्मीदवार अपना आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए पंद्रह दिनों का समय दिया गया है।

30 नवंबर तक पंजीयन किए जाएंगे, जबकि 13 इंजीनियरिंग विषयों में शोध के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी, जो 21 दिसंबर को रखी गई है। फिलहाल विश्वविद्यालय ने सीटों की संख्या नहीं बताई है। अधिकारियों के मुताबिक अगले सप्ताह विषयवार पीएचडी सीटों के बारे में बताया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर के विश्वविद्यालयों के लिए सालभर में दो बार पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया का नियम बनाया है।