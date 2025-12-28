करियर अलर्ट... BSF दे रहा खिलाड़ियों को देशसेवा का मौका, जल्द करें आवेदन

डिजिटल डेस्क। खेल के मैदान में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए अब वर्दी पहनकर सीमा पर देशसेवा करने का बेहतरीन मौका आया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत जनरल ड्यूटी (GD) कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए 549 पदों को भरा जाएगा।

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

बीएसएफ ने इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2024 से शुरू कर दी है। योग्य और इच्छुक खिलाड़ी 15 जनवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

खेल योग्यता: अभ्यर्थी ने 15 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2026 के बीच किसी अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारतीय टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो या पदक जीता हो।

आयु सीमा: आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

शारीरिक मानक (Physical Standards)

भर्ती के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड निम्नलिखित हैं:

पुरुष उम्मीदवार: ऊंचाई कम से कम 170 सेमी।

महिला उम्मीदवार: ऊंचाई कम से कम 157 सेमी।

चयन प्रक्रिया

बीएसएफ में कॉन्स्टेबल के इन पदों पर चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा:

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: खेल और शैक्षणिक दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच।

फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST): शारीरिक माप-जोख।

मेरिट लिस्ट: खेल उपलब्धियों और फिजिकल टेस्ट के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी।

