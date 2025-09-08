भोपाल के बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय में यूजीसी के नियमों से होंगे पीएचडी में प्रवेश

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय (बीयू) में विद्यार्थियों को अब एक साल में दो बार पीएचडी में प्रवेश दिया जा रहा है। सत्र 2025-26 के लिए दूसरी बार यूजीसी के नियमों के अनुसार पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। विवि ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस बार 36 विभिन्न विषयों में उपलब्ध सीटों पर शोधार्थियों का चयन किया जाएगा।

यूजीसी नेट/सीएसआईआर नेट या वैध जेआरएफ स्कोर कार्ड धारक उम्मीदवार सोमवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि आठ नवंबर तक है। अभी करीब 1200 से अधिक सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। पहले चरण में 2200 में से एक हजार सीटों पर प्रवेश हो चुके हैं। गाइड उपलब्ध न होने से दूसरे चरण में अरबी, फारसी विषयों को हटा दिया गया है।