CA Result Sep 2025 OUT: मुकुंद बने फाइनल में टॉपर, जानिए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में किसने मारी बाजी

डिजिटल डेस्क: सीए फाइनल (CA Final Toppers 2025) की रिजल्ट घोषित हो गई है। इसमें मुकुंद अगीवाल ने AIR 1 हासिल किया है। तेजस मुनदादा ने AIR-2 और बाकुल गुप्ता ने AIR-3 रैंक प्राप्त किया है। मुकुंद अगीवाल ने 600 में 500 अंकों के साथ 83.33 प्रतिशत स्कोर किया है।

वहीं AIR 2 और AIR 3 रैंक हासिल करने वाले तेजस और मुनदादा ने 492/600 (82%) और 489/600 (81.50%) अंक प्राप्त किए हैं। सीए फाउंडेशन 2025 टॉपर इसके साथ ही सीए फाउंडेशन 2025 (CA Foundation Toppers 2025) में चेन्नई की एल राजलक्ष्मी ने बाजी मारी है। उन्होंने 400 में से 360 अंक (90%) प्राप्त किए हैं। वह अखिल भारतीय रैंक (AIR) 1 है। सूरत के प्रेम अग्रवाल ने AIR 2 और मुंबई के नील राजेश शाह ने AIR 3 हासिल किया है। प्रेम को 354 अंक (88.50%) और नील राजेश शाह को 353 अंक (88.25%) प्राप्त हुए हैं।

सीए इंटरमीडिएट रिजल्ट इसी तरह सीए इंटरमीडिएट (CA Intermediate Toppers 2025) में नेहा खानवानी, जयपुर ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया है। उन्होंने 600 में 505 अंक (84.17%) प्राप्त किया है। जबकी अहमदाबाद के कृति शर्मा 503 (83.83%) अंकों के साथ AIR की रैंक पर हैं। अक्षत बीरेंद्र नौटियाल 500 अंक (83.33%) ने AIR रैंक 3 हासिल किया है। बता दें कि ICAI की ओर से सीए सिंतबर की परीक्षा का रिजस्ट जारी कर दिया गया है। 3 नवंबर को सीए तीनों पाठ्यक्रमों की रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें फाइनल, इंटर और फाउंडेशन का रिजल्ट शामिल है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी।