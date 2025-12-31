करियर अलर्ट: नए साल में नौकरी का संकल्प करें पूरा, करें आवेदन

नए साल पर सरकारी नौकरी पाने का संकल्प लिया है और यह ठान लिया है कि इस साल अपने इस सपने को सच कर दिखाना है तो आपके लिए नई भर्ती का अपडेट है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आइसोलेटेड कैटेगिरी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। यह भर्ती रेलवे में चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर समेत विभिन्न पदों को भरने के लिए शुरू की गई है। आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर फार्म भरने का लिंक 31 जनवरी 2026 तक एक्टिव रहेगा।

योग्यता इस भर्ती में सभी पदों के लिए अलग-अलग योग्यता मांगी गई है। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री और तीन साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए लॉ ग्रेजुएशन और पांच साल बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस की हो। हिन्दी में मास्टर्स की डिग्री जिसमें इंग्लिश को कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो वो जूनियर ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर सकेंगे।