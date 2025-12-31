मेरी खबरें
    करियर अलर्ट: नए साल में नौकरी का संकल्प करें पूरा, करें आवेदन

    इस भर्ती में सभी पदों के लिए अलग-अलग योग्यता मांगी गई है। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री और तीन साल की प्र ...और पढ़ें

    By Mahesh GuptaEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 08:20:53 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 08:24:25 PM (IST)
    करियर अलर्ट: नए साल में नौकरी का संकल्प करें पूरा, करें आवेदन
    करियर अलर्ट।

    HighLights

    1. रेलवे भर्ती बोर्ड ने आइसोलेटेड कैटेगिरी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं।
    2. चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर समेत विभिन्न पदों पर होगी।
    3. आरआरबी की वेबसाइट पर फार्म भरने का लिंक 31 जनवरी 2026 तक एक्टिव रहेगा।

    नए साल पर सरकारी नौकरी पाने का संकल्प लिया है और यह ठान लिया है कि इस साल अपने इस सपने को सच कर दिखाना है तो आपके लिए नई भर्ती का अपडेट है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आइसोलेटेड कैटेगिरी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। यह भर्ती रेलवे में चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर समेत विभिन्न पदों को भरने के लिए शुरू की गई है। आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर फार्म भरने का लिंक 31 जनवरी 2026 तक एक्टिव रहेगा।

    योग्यता

    इस भर्ती में सभी पदों के लिए अलग-अलग योग्यता मांगी गई है। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री और तीन साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए लॉ ग्रेजुएशन और पांच साल बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस की हो। हिन्दी में मास्टर्स की डिग्री जिसमें इंग्लिश को कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो वो जूनियर ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर सकेंगे।


    स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन के लेबर/सोशल वेलफेयर या एलएलबी लेबर लॉ/पीजी डिप्लोमा किया हो। लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय के साथ साइंस से 12वीं की हो। अन्य पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी तय कई गई है। आप जिस भी पद पर आवेदन करना चाहते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं।

    एप्लिकेशन फीस

    अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये एप्लिकेशन फीस आनलाइन भरनी होगी। एससी/ एसटी/पीएच, महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपये फीस देनी होगी। जो उम्मीदवार स्टेज क्लियर कर लेंगे अनारक्षित/ ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उनके 400 रुपये अन्य आरक्षित वर्गों को 250 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे।

