करियर अलर्ट... असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड । की निकली भर्ती, 30 अक्टूबर से आवेदन शुरू, यहां करें अप्लाई

    By Mahesh Gupta
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 08:07:44 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 08:07:44 AM (IST)
    एजुकेशन डेस्क, ग्वालियर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की निकाली वैकेंसी ऑफिसर पद पर अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो आप सेबी भर्ती में इस महीने फार्म भर सकेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर 30 अक्टूबर से शुरू होंगे। तब तक आप अभी विज्ञापन से भर्ती योग्यता, सैलरी, आयुसीमा आदि चेक करके आवेदन फरर्म भरने की तैयारी कर सकते हैं।

    असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड । के लिए योग्यता शैक्षिक योग्यता

    - असिस्टेंट मैनेजर की ये वैकेंसी अलग-अलग स्ट्रीम में निकली हैं।

    - इसमें मास्टर्स डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा/लॉ में बैचलर डिग्री/इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री/ चार्टेड अकाउंटेंट/चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट/कंपनी सेक्रेटरी/कास्ट अकाउंटेंट/मास्टर्ड डिग्री हिंदी/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए।

    - योग्यता संबंधित ये जानकारी अभ्यर्थी भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन से चेक कर सकते है।

    आयु सीमा

    उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 30 सितंबर 2025 को न्यूनतम 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अभ्यर्थियों का जन्म एक अक्टूबर 1995 के बाद का नहीं होना चाहिए।

    चयन प्रक्रिया

    इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और इंटरव्यू के जरिए होगा। इसकी तैयारी के लिए आप एआइ की मदद भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप एआइ से करियर ग्रोथ वर्कशाप में शामिल होकर ये आसानी से सीख सकते हैं।

