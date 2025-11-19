मेरी खबरें
    CG MD-MS Admission 2025: काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 23 नवंबर तक कर सकेंगे Apply

    छत्तीसगढ़ राज्य में एमडी-एमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। एमसीसी द्वारा जारी संशोधित समय-सारिणी के बाद राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 02:19:11 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 02:25:07 PM (IST)
    काउंसिलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. प्रथम चरण काउंसिलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी
    2. च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया 19 नवंबर से शुरू हो गई
    3. समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य में चिकित्सा स्नातकोत्तर (एमडी-एमएस) पाठ्यक्रम प्रवेश वर्ष 2025 की प्रथम चरण काउंसिलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) द्वारा जारी संशोधित समय-सारिणी के बाद राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है।

    बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर रात 11:59 बजे निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 23 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही संस्था चयन यानी च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया 19 नवंबर सुबह 11 बजे से शुरू होकर 24 नवंबर रात 11:59 बजे तक चलेगी।


    कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा पहले जारी पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य कोटे की एमडी-एमएस सीटों पर प्रवेश के लिए एनईईटी-पीजी 2025 में पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अब नई तिथियों के अनुसार अभ्यर्थियों को आवेदन और च्वाइस फिलिंग की सुविधा अतिरिक्त समय में उपलब्ध रहेगी।

    विभाग ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे संशोधित समय-सारिणी के अनुसार समय पर आवेदन, च्वाइस फिलिंग और लाकिंग की प्रक्रिया पूरी करें। समय सीमा के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

    जल संसाधन विभाग में अमीन भर्ती परीक्षा सात दिसंबर को

    छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा सात दिसंबर को होगी। परीक्षा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेशभर में 756 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में लगभग दो लाख 29 हजार 970 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

    व्यापमं ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रानिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना सख्त वर्जित रहेगा। धार्मिक अथवा सांस्कृतिक परिधान में आने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। इसलिए ऐसे परीक्षार्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। निर्देशों का पालन नहीं करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकेगा।

    अमीन भर्ती परीक्षा 16 जिलों- अंबिकापुर, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश के सभी 33 जिलों के परीक्षार्थी शामिल होंगे।

    व्यापम ने आगामी सभी परीक्षाओं के लिए नया निर्देश भी जारी किया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले केंद्र में पहुंचना अनिवार्य होगा, ताकि प्रवेश पूर्व फ्रिस्किंग प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। परीक्षा समय से 30 मिनट पहले केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा।

