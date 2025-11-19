CG MD-MS Admission 2025: काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 23 नवंबर तक कर सकेंगे Apply

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य में चिकित्सा स्नातकोत्तर (एमडी-एमएस) पाठ्यक्रम प्रवेश वर्ष 2025 की प्रथम चरण काउंसिलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) द्वारा जारी संशोधित समय-सारिणी के बाद राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है।

बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर रात 11:59 बजे निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 23 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही संस्था चयन यानी च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया 19 नवंबर सुबह 11 बजे से शुरू होकर 24 नवंबर रात 11:59 बजे तक चलेगी।

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा पहले जारी पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य कोटे की एमडी-एमएस सीटों पर प्रवेश के लिए एनईईटी-पीजी 2025 में पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अब नई तिथियों के अनुसार अभ्यर्थियों को आवेदन और च्वाइस फिलिंग की सुविधा अतिरिक्त समय में उपलब्ध रहेगी। विभाग ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे संशोधित समय-सारिणी के अनुसार समय पर आवेदन, च्वाइस फिलिंग और लाकिंग की प्रक्रिया पूरी करें। समय सीमा के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जल संसाधन विभाग में अमीन भर्ती परीक्षा सात दिसंबर को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा सात दिसंबर को होगी। परीक्षा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेशभर में 756 केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में लगभग दो लाख 29 हजार 970 अभ्यर्थी शामिल होंगे।