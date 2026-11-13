छत्तीसगढ़ SSB 2027 का नया एग्जाम शेड्यूल जारी, साल भर में TET-SET समेत होंगी 25 परीक्षाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। कर्मचारी चयन मंडल (SSB) ने गुरुवार को वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत पूरे साल में कुल 25 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें दो परीक्षाओं के लिए 28 नवंबर और 19 दिसंबर की तिथियां आरक्षित रखी गई हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर संशोधन कैलेंडर में संशोधन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के आधार पर किया गया है। समूह-4 के पदों की भर्ती परीक्षा मार्च-अप्रैल में आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विभागों से भर्ती प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के कारण समूह-3 के उपसमूह-2 की परीक्षा के लिए पूर्व में आरक्षित 19 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है।