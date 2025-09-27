CSIR UGC NET December 2025: एनटीए ने शुरू किया नेट 2025 रजिस्ट्रेशन, जानें आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने CSIR UGC NET December 2025 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तय की गई है। यह परीक्षा 18 दिसंबर 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी।
परीक्षा दो शिफ्ट में होगी और तीन घंटे तक चलेगी। यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए बेहद अहम है।
एनटीए की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, CSIR UGC NET December 2025 परीक्षा 18 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी:
हर शिफ्ट की अवधि तीन घंटे होगी।
सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है:
1. जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए चयन।
2. असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए योग्यता।
3.इस परीक्षा के जरिए पीएचडी प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को भी अवसर मिलता है।
CSIR-UGC NET December 2025 के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर “CSIR UGC NET December 2025” लिंक पर क्लिक करें।
3. मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
4. आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
5. फीस भुगतान के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें।
परीक्षा में शामिल विषय
CSIR UGC NET परीक्षा कुल 5 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी:
हेल्पलाइन नंबर
CSIR UGC NET December 2025 परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। NTA ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है और परीक्षा से जुड़ी सभी डिटेल्स आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवार समय सीमा से पहले आवेदन करना न भूलें।
आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समस्या के समाधान के लिए उम्मीदवार एनटीए हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल [csirnet@nta.ac.in](mailto:csirnet@nta.ac.in) पर लिख सकते हैं।