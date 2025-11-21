DAVV Indore में 63 हजार पीजी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन पूरा, 24 नवंबर से भरवाएंगे फार्म

मेरी खबरें
    नामांकन में देरी के कारण देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को पीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं को दो बार आगे बढ़ाना पड़ा। लगभग 87 हजार विद्यार्थी परेशान थे। एमए, एमकाम, एमएससी, एमजे, एमएचएससी और एमएसडब्ल्यू सहित पारंपरिक स्नातकोत्तर के 63 हजार छात्रों का नामांकन उच्च शिक्षा विभाग के अधीन है। विभाग को अक्टूबर में नामांकन देना था, लेकिन प्रक्रिया में डेढ़ महीने लेट हो चुकी है।

    By Kapil Niley
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 02:33:46 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 02:38:03 PM (IST)
    1. 10 दिसंबर तक बिना लेट फीस के फार्म भरने का मौका मिलेगा।
    2. इसके बाद लेट फीस के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
    3. विभाग ने सभी छात्रों को नामांकन नंबर आवंटित कर दिए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में नए सत्र 2025–26 के लिए स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का नामांकन जारी है। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को 63 हजार विद्यार्थियों की जानकारी भेज दी है। अब इन छात्रों से परीक्षा फार्म भरवाए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय 24 नवंबर से आनलाइन आवेदन लिंक शुरू कर रहा है। छात्रों को 10 दिसंबर तक बिना लेट फीस के फार्म भरने का मौका मिलेगा। इसके बाद लेट फीस के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

    नामांकन में देरी के कारण विश्वविद्यालय को पीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं को दो बार आगे बढ़ाना पड़ा। लगभग 87 हजार विद्यार्थी परेशान थे। एमए, एमकाम, एमएससी, एमजे, एमएचएससी और एमएसडब्ल्यू सहित पारंपरिक स्नातकोत्तर के 63 हजार छात्रों का नामांकन उच्च शिक्षा विभाग के अधीन है। विभाग को अक्टूबर में नामांकन देना था, लेकिन प्रक्रिया में डेढ़ महीने लेट हो चुकी है।


    गुरुवार को विभाग ने सभी छात्रों को नामांकन नंबर आवंटित कर दिए। नामांकन पूरा होते ही विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तैयारी तेज कर दी है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशेष तिवारी ने बताया कि 16 दिसंबर से एमए, एमकाम और एमएससी की परीक्षा शुरू की जाएगी। टाइम टेबल अगले कुछ दिनों में घोषित किया जाएगा।

    दिसंबर अंतिम सप्ताह में होगी परीक्षा

    डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन (डीटीई) की तरफ से एमबीए, बीबीए और बीसीए में प्रवेश लेने वाले 24 हजार विद्यार्थियों का नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लगभग 10 दिन और चलेगी और 30 नवंबर तक पूरी होगी। इन छात्रों के परीक्षा फार्म एक दिसंबर से भरे जाएंगे। विश्वविद्यालय ने इन कोर्स की परीक्षा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कराने का निर्णय लिया है।

