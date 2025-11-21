DAVV Indore में 63 हजार पीजी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन पूरा, 24 नवंबर से भरवाएंगे फार्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में नए सत्र 2025–26 के लिए स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का नामांकन जारी है। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को 63 हजार विद्यार्थियों की जानकारी भेज दी है। अब इन छात्रों से परीक्षा फार्म भरवाए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय 24 नवंबर से आनलाइन आवेदन लिंक शुरू कर रहा है। छात्रों को 10 दिसंबर तक बिना लेट फीस के फार्म भरने का मौका मिलेगा। इसके बाद लेट फीस के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

नामांकन में देरी के कारण विश्वविद्यालय को पीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं को दो बार आगे बढ़ाना पड़ा। लगभग 87 हजार विद्यार्थी परेशान थे। एमए, एमकाम, एमएससी, एमजे, एमएचएससी और एमएसडब्ल्यू सहित पारंपरिक स्नातकोत्तर के 63 हजार छात्रों का नामांकन उच्च शिक्षा विभाग के अधीन है। विभाग को अक्टूबर में नामांकन देना था, लेकिन प्रक्रिया में डेढ़ महीने लेट हो चुकी है।