DAVV Indore: 24 यूजी-इंटीग्रेटेड कोर्स की 700 से अधिक सीटें खाली, काउंसलिंग का आएगा शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं से संचालित स्नातक (यूजी) और इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहले चरण की काउंसलिंग पूरी हो गई है। इस दौरान लगभग दो दर्जन पाठ्यक्रमों की 52 प्रतिशत सीटों पर छात्रों को दाखिला मिला। शेष सीटों का विवरण विश्वविद्यालय प्रशासन ने पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें करीब 700 सीटें खाली हैं।

अब इन रिक्त सीटों के लिए विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन सीयूईटी-यूजी काउंसलिंग कराने पर जोर दिया है। अधिकांश विभागाध्यक्षों ने इस पर सहमति भी व्यक्त कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक शनिवार से दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीयन शुरू होंगे। वहीं 28 अगस्त से विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल शुक्रवार को जारी किया जाएगा।

750 से अधिक विद्यार्थियों ने फीस जमा की विश्वविद्यालय के एक दर्जन से अधिक विभागों से संचालित 24 पाठ्यक्रमों में कुल 1480 सीटें उपलब्ध हैं। प्रवेश प्रक्रिया के पहले चरण में 4780 छात्रों ने पंजीयन कराया था। सभी छात्रों को सीटें आवंटित की गईं, लेकिन 750 से अधिक विद्यार्थियों ने फीस जमा कर प्रवेश सुनिश्चित किया। सबसे अधिक मांग वाले पाठ्यक्रमों में एमबीए (मैनेजमेंट साइंस, हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ई-कामर्स), बीए-एलएलबी, बी-फार्मा, बीए इकोनामिक्स, बीए साइकोलॉजी और एमटेक शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों की 70 से 72 प्रतिशत सीटें भर चुकी हैं। वहीं एमटेक की लगभग 65 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हो चुका है।