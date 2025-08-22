मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    DAVV Indore: 24 यूजी-इंटीग्रेटेड कोर्स की 700 से अधिक सीटें खाली, काउंसलिंग का आएगा शेड्यूल

    देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में यूजी और इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहले चरण की काउंसलिंग पूरी हो गई है। लगभग 700 सीटें खाली हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑफलाइन सीयूईटी-यूजी काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है। काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 02:17:35 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 02:33:38 PM (IST)
    DAVV Indore: 24 यूजी-इंटीग्रेटेड कोर्स की 700 से अधिक सीटें खाली, काउंसलिंग का आएगा शेड्यूल
    देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। फाइल फोटो

    HighLights

    1. 28 से 30 अगस्त के बीच ऑफलाइन काउंसलिंग।
    2. विद्यार्थियों को इसके लिए करना होगा आवेदन।
    3. 24 पाठ्यक्रमों में कुल 1480 सीटें उपलब्ध हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं से संचालित स्नातक (यूजी) और इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहले चरण की काउंसलिंग पूरी हो गई है। इस दौरान लगभग दो दर्जन पाठ्यक्रमों की 52 प्रतिशत सीटों पर छात्रों को दाखिला मिला। शेष सीटों का विवरण विश्वविद्यालय प्रशासन ने पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें करीब 700 सीटें खाली हैं।

    अब इन रिक्त सीटों के लिए विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन सीयूईटी-यूजी काउंसलिंग कराने पर जोर दिया है। अधिकांश विभागाध्यक्षों ने इस पर सहमति भी व्यक्त कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक शनिवार से दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीयन शुरू होंगे। वहीं 28 अगस्त से विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल शुक्रवार को जारी किया जाएगा।

    750 से अधिक विद्यार्थियों ने फीस जमा की

    विश्वविद्यालय के एक दर्जन से अधिक विभागों से संचालित 24 पाठ्यक्रमों में कुल 1480 सीटें उपलब्ध हैं। प्रवेश प्रक्रिया के पहले चरण में 4780 छात्रों ने पंजीयन कराया था। सभी छात्रों को सीटें आवंटित की गईं, लेकिन 750 से अधिक विद्यार्थियों ने फीस जमा कर प्रवेश सुनिश्चित किया।

    naidunia_image

    सबसे अधिक मांग वाले पाठ्यक्रमों में एमबीए (मैनेजमेंट साइंस, हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ई-कामर्स), बीए-एलएलबी, बी-फार्मा, बीए इकोनामिक्स, बीए साइकोलॉजी और एमटेक शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों की 70 से 72 प्रतिशत सीटें भर चुकी हैं। वहीं एमटेक की लगभग 65 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हो चुका है।

    इसके अलावा बीसीए, एमएससी साइबर सिक्योरिटी, बीए सोशियोलॉजी, भूगोल, बीबीए (बिजनेस डिसीजन, लाजिस्टिक और रिटेल मैनेजमेंट) में भी छात्रों की अच्छी संख्या में दाखिले हुए हैं। पहले चरण की काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों का विवरण जारी कर दिया गया है। गुरुवार को आयोजित प्रवेश समिति की बैठक में विभागाध्यक्षों ने सुझाव दिया कि ऑनलाइन काउंसलिंग के बजाय ऑफलाइन काउंसलिंग बेहतर होगी, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया लंबी खींच सकती है और सितंबर तक प्रवेश चलता रहेगा।

    तीन दिन चलेगी प्रक्रिया

    सीयूईटी समन्वयक डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसके बाद दो-तीन दिन पंजीयन की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद छात्रों की मेरिट और रैंक बनाई जाएगी। उनके अनुसार, 28 अगस्त को ग्रुप डी, ई और एफ की काउंसलिंग होगी। 29 अगस्त को ग्रुप सी और 30 अगस्त को ग्रुप बी की काउंसलिंग होगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.