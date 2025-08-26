मेरी खबरें
    DAVV: स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं सितंबर में, 5 सितंबर तक करना होंगे आवेदन

    विश्वविद्यालय के मुताबिक 15 सितंबर से स्नातक प्रथम वर्ष और 26 सितंबर से द्वितीय वर्ष की परीक्षा करवाने पर जोर दिया जा रहा है। स्नातक पाठ्यक्रम में 8 हजार विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा नियंत्रक डा. तिवारी ने बताया कि 30 अगस्त तक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करेंगे।

    By Kapil Niley
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 08:33:31 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 08:34:52 PM (IST)
    DAVV: स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं सितंबर में, 5 सितंबर तक करना होंगे आवेदन
    देवी अहिल्‍या विवि, इंदौर।

    1. बीए, बीकाॅम, बीएससी सहित अन्य पाठ्यक्रम के आठ हजार विद्यार्थी होंगे शामिल।
    2. विश्वविद्यालय टाइम टेबल जारी करने के साथ परीक्षा की तारीख घोषित कर सकता है।
    3. परीक्षा नियंत्रक तिवारी ने बताया कि 30 अगस्त तक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करेंगे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए है। अब फेल विद्यार्थियों के लिए पूरक परीक्षा करवाई जाएगी। इसे लेकर विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा सितंबर तीसरे सप्ताह में रखी जाएगी। अगले कुछ दिनों में विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल जारी करने के साथ ही परीक्षा की तारीख घोषित कर सकता है। वैसे इन दिनों विद्यार्थियों से आवेदन भरवाए जा रहे हैं। बिना विलंब शुल्क के विद्यार्थी 5 सितंबर तक फार्म भर सकेंगे।

    बीए, बीकाम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए सहित विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षाएं अप्रैल से जुलाई के बीच करवाई गई। इनमें करीब एक लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। 25 जुलाई से 22 अगस्त तक सभी परिणाम घोषित कर दी दिए है। बीए प्रथम वर्ष में सिर्फ 40 प्रतिशत ही रहा।

    नतीजतन बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को फेल हो गए है। विश्वविद्यालय के मुताबिक 15 सितंबर से स्नातक प्रथम वर्ष और 26 सितंबर से द्वितीय वर्ष की परीक्षा करवाने पर जोर दिया जा रहा है। स्नातक पाठ्यक्रम में 8 हजार विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा नियंत्रक तिवारी ने बताया कि 30 अगस्त तक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करेंगे।

    डॉ. तिवारी ने बताया कि फस्र्ट ईयर का परिणाम कमजोर रहने के कारण इस साल सप्लीमेंट्री देने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को समय पर फॉर्म भरना जरूरी है ताकि वे परीक्षा में शामिल हो सकें।

