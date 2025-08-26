DAVV: स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं सितंबर में, 5 सितंबर तक करना होंगे आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए है। अब फेल विद्यार्थियों के लिए पूरक परीक्षा करवाई जाएगी। इसे लेकर विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा सितंबर तीसरे सप्ताह में रखी जाएगी। अगले कुछ दिनों में विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल जारी करने के साथ ही परीक्षा की तारीख घोषित कर सकता है। वैसे इन दिनों विद्यार्थियों से आवेदन भरवाए जा रहे हैं। बिना विलंब शुल्क के विद्यार्थी 5 सितंबर तक फार्म भर सकेंगे।

बीए, बीकाम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए सहित विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षाएं अप्रैल से जुलाई के बीच करवाई गई। इनमें करीब एक लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। 25 जुलाई से 22 अगस्त तक सभी परिणाम घोषित कर दी दिए है। बीए प्रथम वर्ष में सिर्फ 40 प्रतिशत ही रहा।