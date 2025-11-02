JEE Mains में विद्यार्थियों को पहली बार मिलेगा वर्चुअल कैलकुलेटर, इंटरफेस अपडेट का भी मौका

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन-2026 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। जनवरी सेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यह परीक्षा दो सेशन में होगी। पहला सेशन 21 से 30 जनवरी एवं दूसरा सेशन एक से नौ अप्रैल तक के बीच होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर तक है। सेशन-2 की आवेदन प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी।

एजुकेशन एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस वर्ष सीबीटी मोड में होने वाली जेईई-मेन परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जेईई-मेन के इतिहास में स्टूडेंट्स को परीक्षा के दौरान पहली बार वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स मैथेमेटिक्स के प्रश्नों में प्लस व माइनस, भाग, गुणा, रूट, परसेंटेज जैसे टूल्स का प्रयोग कर प्रश्नों को सुविधाजनक बना सकेंगे।

परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को कम्प्यूटर स्क्रीन के इंटरफेस को अपडेट करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स स्क्रीन मैग्नीफायर की मदद से टैक्स्ट एवं आंकड़ों को जूम-इन करके देख सकेंगे। साथ ही एग्जाम स्क्रीन को डार्क मोड में भी आंखों की सुविधा के अनुसार परिवर्तित कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को फोंट एवं कर्सर साइज को भी एडजस्ट करने का मौका दिया जाएगा। तीन चरण में होगी आवेदन प्रक्रिया पूरी जेईई मेन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में विद्यार्थी को जेईई मेन वेबसाइट पर लागइन कर स्टूडेंट्स को स्वयं का नाम, माता-पिता का नाम, जेंडर, जन्म दिनांक, पहचान पत्र संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्वयं का पता एवं पासवर्ड डालकर लागइन करना होगा। इसके बाद विद्यार्थी को जेईई मेन आवेदन संख्या प्राप्त होगी। दूसरे चरण में विद्यार्थी को राष्ट्रीयता, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, परीक्षा केंद्र एवं कक्षा 10वीं व 12वीं की समस्त जानकारी भरनी होगी।

स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी उसी स्टेट का भरें, जहां से उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं इम्प्रूवमेंट देने वाले विद्यार्थी इस कालम में उस स्टेट को भरें, जहां से उन्होंने पहली बार 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके उपरांत तृतीय चरण में विद्यार्थी को स्वयं का फोटोग्राफ, सिग्नेचर एवं 10वीं की मार्कशीट स्कैन कर अपलोड करने होंगे। उपरोक्त दोनों चरणों के बाद तीसरे चरण में विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आदि से करना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान कर विद्यार्थी कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। विद्यार्थी इस कन्फर्मेशन पेज की चार प्रतियां अपने पास अवश्य रखें। आधार कार्ड का फोटो अपडेट करवा लें आवेदन के दौरान पहली बार स्टूडेंट्स को लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करके अपलोड करने को कहा गया है। लाइव फोटोग्राफ को आधार कार्ड के फोटो से मिलाया जाएगा। फोटो एकरूप होने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। ऐसे में स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे अपने आधार कार्ड का फोटो भी अपडेट करवा लें। आवेदन के दौरान स्टूडेंट्स को दूसरे चरण में आधार आइडी से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपडेट करवा लें छात्र स्टूडेंट्स को आवेदन के दौरान कैटेगरी डाक्यूमेंट की डिटेल्स भी भरनी होगी। स्टूडेंट्स अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लें। आवेदन के दौरान परीक्षा शहर अपने स्थाई एवं स्थानीय पते के आधार पर चार विकल्प भरने के लिए दिए जाएंगे।