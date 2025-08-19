मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ICAI Admit Card 2025: सीए इंटरमीडिए और फाइनल परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, जानिए डाउनलोड प्रोसेस

    ICAI ने सितंबर सत्र की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं 3 से 22 सितंबर तक आयोजित होंगी। छात्र ICAI पोर्टल से ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड, आईडी और फोटो साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 11:11:16 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 11:11:16 AM (IST)
    ICAI Admit Card 2025: सीए इंटरमीडिए और फाइनल परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, जानिए डाउनलोड प्रोसेस
    इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी किए।

    HighLights

    1. ICAI ने सितंबर सत्र परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी किए।
    2. सीए फाइनल परीक्षा 3 से 14 सितंबर तक आयोजित होगी।
    3. इंटरमीडिएट परीक्षा 4 से 15 सितंबर तक संपन्न कराई जाएगी।

    एज्युकेशन डेस्क। ICAI Admit Card 2025 Download Process: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर सत्र की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र अब ऑनलाइन पोर्टल से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

    इस आर्टिकल में विस्तार से आपको हॉल टिकल डाउनलोड करने का तरीका बताया है...

    सीए फाइनल परीक्षा की तारीखें

    सीए फाइनल परीक्षा के पहले ग्रुप की परीक्षा 3, 6 और 8 सितंबर को होगी। दूसरे ग्रुप की परीक्षाएं 10, 12 और 14 सितंबर को आयोजित की जाएंगी।

    सीए इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखें

    इंटरमीडिएट के पहले ग्रुप की परीक्षा 4, 7 और 9 सितंबर को होगी। दूसरे ग्रुप की परीक्षाएं 11, 13 और 15 सितंबर को आयोजित होंगी।

    सीए फाउंडेशन परीक्षा की तारीखें

    • फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 16, 18, 20 और 22 सितंबर को होगा।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

    • ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

    • CA सेल्फ सर्विस पोर्टल (SSP) पर लॉगिन करें।

    • कोर्स (फाउंडेशन/इंटरमीडिएट/फाइनल) का चयन करें।

    • एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें और प्रिंट निकालें।

    परीक्षा केंद्र पर ध्यान रखने योग्य बातें

    एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड का प्रिंट और वैध आईडी साथ लेकर जाना अनिवार्य है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो भी रखना जरूरी है। मोबाइल फोन या स्मार्ट गैजेट्स एग्जाम हॉल में प्रतिबंधित हैं। उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचना होगा, अन्यथा परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.