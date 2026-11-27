नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की दिसंबर 2026 सत्रांत की 14 जनवरी 2027 तक चलने वाली परीक्षाओं में गैर शैक्षणिक स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए 15 शासकीय महाविद्यालयों और छह विश्वविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

परीक्षाओं की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक के रूप में शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इससे परीक्षा की गरिमा और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। विभाग ने दिए निर्देश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अकादमिक सदस्यों को भी परीक्षा के दौरान निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उच्च शिक्षा विभाग ने संबंधित संस्थानों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।उच्च शिक्षा आयुक्त ने सभी संबंधित विश्वविद्यालयों और शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी कर परीक्षा के सुचारु आयोजन के निर्देश दिए हैं।