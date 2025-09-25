Jiwaji University Gwalior: मार्कशीट के लिए चक्कर नहीं काटेंगे छात्र, अब शिकायत दर्ज करवाने का भी विकल्प

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। छात्रों की मार्कशीट अगर समय पर उन्हें नहीं मिलती है तो इसके लिए अब कॉलेज प्रबंधन को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं मार्कशीट न मिलने या इससे जुड़ी किसी अन्य परेशानी को लेकर अब छात्र सीधा शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्रों की परेशानी को देखते हुए यह व्यवस्था शुरू की है, जिसमें छात्र संस्थान को भी लिखित रूप से मार्कशीट से जुड़ी परेशानी की शिकायत दे सकता है।

इस मामले में अगर कालेज की ओर से कोई लापरवाही पाई जाती है तो जेयू प्रबंधन उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। बता दें कि जेयू से जुड़े कई कॉलेज छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगातार चूक कर रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सभी संबद्ध कॉलेजों को विद्यार्थियों की मार्कशीट भेजे जाने के बाद भी कई कॉलेज समय पर मार्कशीट वितरण नहीं कर रहे। इस लापरवाही का सीधा खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है।