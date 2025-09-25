मेरी खबरें
    Jiwaji University Gwalior: मार्कशीट के लिए चक्कर नहीं काटेंगे छात्र, अब शिकायत दर्ज करवाने का भी विकल्प

    ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इसमें छात्र घर बैठे ही मार्कशीट पा सकते हैं और लिखित शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। छात्रों को मार्कशीट देने में लापरवाही करने वाले कॉलेजों पर जेयू कार्रवाई भी कर सकता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 11:54:55 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 11:56:40 AM (IST)
    जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। फाइल फोटो

    HighLights

    1. शिकायतें बढ़ीं तो कॉलेज पर संकट बढ़ेगा, मान्यता भी रहेगी खतरे में पड़ सकती है।
    2. कई कॉलेज छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगातार चूक कर रहे हैं।
    3. छात्र कॉलेज के लापरवाह रवैये से मजबूर होकर अपनी मार्कशीट लेने लगा रहे हैं चक्कर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। छात्रों की मार्कशीट अगर समय पर उन्हें नहीं मिलती है तो इसके लिए अब कॉलेज प्रबंधन को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं मार्कशीट न मिलने या इससे जुड़ी किसी अन्य परेशानी को लेकर अब छात्र सीधा शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्रों की परेशानी को देखते हुए यह व्यवस्था शुरू की है, जिसमें छात्र संस्थान को भी लिखित रूप से मार्कशीट से जुड़ी परेशानी की शिकायत दे सकता है।

    इस मामले में अगर कालेज की ओर से कोई लापरवाही पाई जाती है तो जेयू प्रबंधन उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। बता दें कि जेयू से जुड़े कई कॉलेज छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगातार चूक कर रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सभी संबद्ध कॉलेजों को विद्यार्थियों की मार्कशीट भेजे जाने के बाद भी कई कॉलेज समय पर मार्कशीट वितरण नहीं कर रहे। इस लापरवाही का सीधा खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है।

    सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें पहुंची

    इस मामले में छात्रों की परेशानी लंबे समय से चल रही है। कई छात्र कॉलेज के लापरवाह रवैये से मजबूर होकर अपनी मूल मार्कशीट लेने के लिए विश्वविद्यालय बार-बार चक्कर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बार छात्र परेशान होकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत दर्ज करा रहे हैं।

    छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय ने मार्कशीट भेज दी है। लेकिन कॉलेजों की ढिलाई के कारण उन्हें नहीं मिल पा रही। परिणामस्वरूप, उन्हें न केवल मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है, बल्कि समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं।

