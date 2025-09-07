मेरी खबरें
    12 सितंबर से शुरू होगी SSC CGL 2025 की परीक्षा, यहां जानें Admit Card डाउनलोड करने का तरीका

    SSC CGL टियर-1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर 2025 तक आयोजित होगी। एडमिट कार्ड 9-10 सितंबर को वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी, जिसके लिए 1 घंटा मिलेगा। उम्मीदवारों को कटऑफ पार करने पर ही टियर-2 के लिए पात्र माना जाएगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 12:24:27 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 01:12:08 PM (IST)
    संयुक्त स्नातक स्तरीय (SSC CGL) टियर-1 परीक्षा 2025 का आयोजन। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. SSC CGL टियर-1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर।
    2. एडमिट कार्ड 9 या 10 सितंबर को जारी।
    3. परीक्षा में 100 प्रश्न, समय सीमा 1 घंटा।

    एजुकेशन डेस्क। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय (SSC CGL) टियर-1 परीक्षा 2025 का आयोजन 12 से 26 सितंबर तक किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड सबसे अहम दस्तावेज है, जिसे परीक्षा तिथि से 2-3 दिन पहले यानी 9 या 10 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किए जाने की संभावना है। सभी उम्मीदवार इसे ऑनलाइन लॉगिन करके डाउनलोड कर सकेंगे।

    15 दिनों तक चलेगी परीक्षा

    एसएससी की ओर से यह परीक्षा 12 से 26 सितंबर तक 15 दिनों में आयोजित की जाएगी। तय तिथियां 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर 2025 हैं।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रक्रिया

    उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ssc.gov.in पर विजिट करें। वहां उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। विवरण भरने के बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर उपलब्ध होगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकालना जरूरी होगा।

    सिटी स्लिप पहले से उपलब्ध

    परीक्षा से पहले SSC द्वारा सिटी स्लिप जारी की जा चुकी है, जिससे उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी ले सकते हैं। हालांकि, परीक्षा केंद्र पर केवल एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र ही मान्य होंगे।

    परीक्षा पैटर्न

    टियर-1 परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर पर 2 अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर 0.5 अंक की कटौती होगी। टियर-1 की कटऑफ पार करने वाले ही टियर-2 परीक्षा के पात्र होंगे।

