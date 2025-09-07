12 सितंबर से शुरू होगी SSC CGL 2025 की परीक्षा, यहां जानें Admit Card डाउनलोड करने का तरीका

एजुकेशन डेस्क। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय (SSC CGL) टियर-1 परीक्षा 2025 का आयोजन 12 से 26 सितंबर तक किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड सबसे अहम दस्तावेज है, जिसे परीक्षा तिथि से 2-3 दिन पहले यानी 9 या 10 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किए जाने की संभावना है। सभी उम्मीदवार इसे ऑनलाइन लॉगिन करके डाउनलोड कर सकेंगे।
एसएससी की ओर से यह परीक्षा 12 से 26 सितंबर तक 15 दिनों में आयोजित की जाएगी। तय तिथियां 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर 2025 हैं।
उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ssc.gov.in पर विजिट करें। वहां उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। विवरण भरने के बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर उपलब्ध होगा, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकालना जरूरी होगा।
परीक्षा से पहले SSC द्वारा सिटी स्लिप जारी की जा चुकी है, जिससे उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी ले सकते हैं। हालांकि, परीक्षा केंद्र पर केवल एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र ही मान्य होंगे।
टियर-1 परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर पर 2 अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर 0.5 अंक की कटौती होगी। टियर-1 की कटऑफ पार करने वाले ही टियर-2 परीक्षा के पात्र होंगे।