    मध्य प्रदेश में बीफार्मा और डीफार्मा पाठ्यक्रमों में साढ़े 16 हजार से अधिक सीटें खाली हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वितीय चरण की काउंसलिंग करा रहा है। विद्यार्थी 7 अक्टूबर तक च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। प्रथम चरण में 14 हजार विद्यार्थियों को सीटें आवंटित हुईं। सीटें भरने के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी होगी।

    By Anjali rai
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 09:35:42 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 09:47:19 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के बीफार्मा व डीफार्मा पाठ्यक्रमों में करीब साढ़े 16 हजार सीटें खाली
    साढ़े 16 हजार सीटों पर प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी सात अक्टूबर तक च्वाइस फिलिंग कर पाएंगे। प्रतीकात्मक तस्वीर

    1. अभी बीफार्मा में 7,802 और डीफार्मा में 8,849 सीटें खाली है।
    2. रिक्त रहने वाली सीटों पर प्रवेश देने के लिए सीएलसी होगी।
    3. पहले चरण में 53 कॉलेजों में एक भी सीट पर एडमिशन नहीं हुआ।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा फार्मेसी कालेजों की द्वितीय चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है, लेकिन च्वाइस फिलिंग काफी धीमी चल रही है। अब तक साढ़े 16 हजार सीटों पर प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी सात अक्टूबर तक च्वाइस फिलिंग कर पाएंगे।

    विभाग उनकी मेरिट सूची आठ अक्टूबर को जारी करेगा। 11 अक्टूबर को सीटों का आवंटन जारी होने के बाद विद्यार्थी 16 अक्टूबर तक कॉलेज पहुंचकर प्रवेश ले पाएंगे, जबकि पहले चरण की काउंसलिंग में प्रवेश की स्थिति काफी बेहतर रही है।

    प्रथम चरण में दोनों पाठ्यक्रमों में 28 हजार 820 सीटें में से करीब 14 हजार विद्यार्थियों को सीटों का आवंटन जारी किया गया। प्रथम चरण में 12 हजार 269 प्रवेश हुए हैं। इसमें बीफार्मा में 8,838 और डीफार्मा में 3,331 सीटों पर विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है।

    अभी बीफार्मा में 7,802 और डीफार्मा में 8,849 सीटें खाली है। दोनों चरण में रिक्त रहने वाली सीटों पर प्रवेश देने के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग(सीएलसी) होगी। विद्यार्थियों को 17 से 22 अक्टूबर और फिर 24 से 26 अक्टूबर और 28 से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीयन करना होगा।

    पहले चरण में 53 कॉलेजों को प्रवेश नहीं मिला है

    पहले चरण में 53 कालेजों में बीफार्मा और डीफार्मा एक भी सीटों पर प्रवेश प्रवेश नहीं हो सका है। दूसरे चरण में भी इन कॉलेजों में च्वाइस फिलिंग नहीं हो पा रही है। विभाग 179 कॉलेजों में बीफार्मा की करीब 16,640 सीट और 194 कॉलेजों में डीफार्मा की करीब 12,180 सीट पर प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग करा रहा है। दूसरे चरण की काउंसलिंग च्वाइस फिलिंग सात अक्टूबर तक कराएगा।

