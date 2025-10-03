मध्य प्रदेश के बीफार्मा व डीफार्मा पाठ्यक्रमों में करीब साढ़े 16 हजार सीटें खाली

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा फार्मेसी कालेजों की द्वितीय चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है, लेकिन च्वाइस फिलिंग काफी धीमी चल रही है। अब तक साढ़े 16 हजार सीटों पर प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी सात अक्टूबर तक च्वाइस फिलिंग कर पाएंगे।

विभाग उनकी मेरिट सूची आठ अक्टूबर को जारी करेगा। 11 अक्टूबर को सीटों का आवंटन जारी होने के बाद विद्यार्थी 16 अक्टूबर तक कॉलेज पहुंचकर प्रवेश ले पाएंगे, जबकि पहले चरण की काउंसलिंग में प्रवेश की स्थिति काफी बेहतर रही है।

प्रथम चरण में दोनों पाठ्यक्रमों में 28 हजार 820 सीटें में से करीब 14 हजार विद्यार्थियों को सीटों का आवंटन जारी किया गया। प्रथम चरण में 12 हजार 269 प्रवेश हुए हैं। इसमें बीफार्मा में 8,838 और डीफार्मा में 3,331 सीटों पर विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। अभी बीफार्मा में 7,802 और डीफार्मा में 8,849 सीटें खाली है। दोनों चरण में रिक्त रहने वाली सीटों पर प्रवेश देने के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग(सीएलसी) होगी। विद्यार्थियों को 17 से 22 अक्टूबर और फिर 24 से 26 अक्टूबर और 28 से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीयन करना होगा।