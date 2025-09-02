NEET UG Counselling 2025: फिर से जमा करने होंगे दस्तावेज, NRI कोटे को 4 सितंबर तक का समय, जानें पूरी गाइडलाइंस

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। NEET UG 2025 Counselling के दूसरे राउंड के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NRI quota candidates को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज 2 से 4 सितंबर 2025 के बीच जमा करें। अंतिम तिथि 4 सितंबर सुबह 11 बजे तय की गई है।

प्रमाणित दस्तावेज फिर से जमा करने होंगे MCC ने यह भी स्पष्ट किया है कि Round 1 में जमा किए गए दस्तावेज Round 2 के लिए मान्य नहीं होंगे, इसलिए उम्मीदवारों को अपने ताजा और प्रमाणित दस्तावेज फिर से जमा करने होंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग्य NRI candidates को सही श्रेणी में सीट आवंटन हो।