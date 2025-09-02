NEET UG Counselling 2025: फिर से जमा करने होंगे दस्तावेज, NRI कोटे को 4 सितंबर तक का समय, जानें पूरी गाइडलाइंस
MCC NEET UG Counselling 2025 के दूसरे राउंड में NRI quota candidates को 2 से 4 सितंबर तक दस्तावेज जमा करने होंगे। MCC guidelines के अनुसार, सभी कागजात एक PDF में संलग्न कर तय समयसीमा तक ईमेल करना अनिवार्य है। Round 1 में जमा दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।
Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 05:28:06 PM (IST)
Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 05:28:06 PM (IST)
NEET UG Counselling 2025 Schedule: फिर से जमा करने होंगे दस्तावेज
HighLights
- दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर सुबह 11 बजे है।
- सभी कागजात एक सिंगल PDF फाइल में भेजने होंगे।
- MCC guidelines के अनुसार राउंड 1 में जमा किए गए दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। NEET UG 2025 Counselling के दूसरे राउंड के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NRI quota candidates को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज 2 से 4 सितंबर 2025 के बीच जमा करें। अंतिम तिथि 4 सितंबर सुबह 11 बजे तय की गई है।
प्रमाणित दस्तावेज फिर से जमा करने होंगे
MCC ने यह भी स्पष्ट किया है कि Round 1 में जमा किए गए दस्तावेज Round 2 के लिए मान्य नहीं होंगे, इसलिए उम्मीदवारों को अपने ताजा और प्रमाणित दस्तावेज फिर से जमा करने होंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग्य NRI candidates को सही श्रेणी में सीट आवंटन हो।
NEET UG 2025 Counselling NRI Quota: जरूरी दस्तावेज
- NEET UG 2025 Admit Card
- NEET UG 2025 Scorecard
- NRI अभिभावक/रिश्तेदार का पासपोर्ट, वीजा/रेजिडेंस परमिट/वर्क परमिट, OCI/PIO कार्ड या दूतावास से जारी प्रमाणपत्र
- उम्मीदवार और NRI रिश्तेदार का संबंध प्रमाणपत्र (रेवेन्यू अथॉरिटी से जारी Family Tree)
- NRI रिश्तेदार का नोटरीकृत हलफनामा (स्पॉन्सरशिप व NRE बैंक पासबुक सहित)
- कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व प्रमाणपत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- उम्मीदवार/स्पॉन्सर का पासपोर्ट (वैकल्पिक)
NEET UG 2025 NRI Documents Submission Process
1. MCC की आधिकारिक notification ध्यान से पढ़ें।
2. सभी आवश्यक दस्तावेज सही क्रम और साइज में स्कैन करें।
3. सभी दस्तावेज़ों को एक single PDF file में संयोजित करें।
4. ईमेल की subject line में लिखें – “NEET UG 2025 NRI Documents”।
5. ईमेल करें : [ug.nri.mcc@gmail.com](mailto:ug.nri.mcc@gmail.com)
6. अंतिम तिथि : 4 सितंबर 2025, सुबह 11 बजे।
7. भविष्य के लिए ईमेल की copy सुरक्षित रखें।
