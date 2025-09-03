मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती : 12 सितंबर से 30 अक्टूबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) भर्ती परीक्षा-2025 के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने एक बार फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। अब इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को 50 दिन का समय पंजीकरण के लिए दिया गया है।

दिसंबर 2024 में इस भर्ती प्रक्रिया को शैक्षणिक योग्यता को लेकर आई आपत्तियों के चलते रद कर दिया गया था। इसके बाद मार्च 2025 में आयोग ने नई अधिसूचना जारी की। उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर आयोग ने योग्यता संबंधी नई गाइडलाइन तैयार की और 23 जून से पुनः आवेदन प्रक्रिया शुरू की।

उस समय 67 पदों के लिए 11 जुलाई से 10 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन कई अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए और उन्होंने आयोग से ऑनलाइन लिंक दोबारा खोलने की मांग की। अभ्यर्थियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सितंबर से आवेदन की नई विंडो उपलब्ध करवाई है। ओएमआर शीट पर होगी परीक्षा आयोग ने इस बार भर्ती परीक्षा को ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा ओएमआर शीट पर आधारित होगी। इसके लिए राज्य के चार प्रमुख शहरों में केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। आयोग के अधिकारी रवींद्र पंचभाई के अनुसार यह परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएगी।