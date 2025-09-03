मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती : 12 सितंबर से 30 अक्टूबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन

    MPPSC Food Safety Officer Recruitment: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने शैक्षणिक योग्यता और परीक्षा पैटर्न के संबंध में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 10:15:01 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 10:22:53 AM (IST)
    HighLights

    1. इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में बनेंगे केंद्र, ऑफलाइन होगी परीक्षा।
    2. 67 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण शामिल है।
    3. शैक्षणिक योग्यता में खाद्य प्रौद्योगिकी और संबंधित विषय को शामिल किया गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) भर्ती परीक्षा-2025 के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने एक बार फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। अब इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को 50 दिन का समय पंजीकरण के लिए दिया गया है।

    दिसंबर 2024 में इस भर्ती प्रक्रिया को शैक्षणिक योग्यता को लेकर आई आपत्तियों के चलते रद कर दिया गया था। इसके बाद मार्च 2025 में आयोग ने नई अधिसूचना जारी की। उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर आयोग ने योग्यता संबंधी नई गाइडलाइन तैयार की और 23 जून से पुनः आवेदन प्रक्रिया शुरू की।

    उस समय 67 पदों के लिए 11 जुलाई से 10 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन कई अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए और उन्होंने आयोग से ऑनलाइन लिंक दोबारा खोलने की मांग की। अभ्यर्थियों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सितंबर से आवेदन की नई विंडो उपलब्ध करवाई है।

    ओएमआर शीट पर होगी परीक्षा

    आयोग ने इस बार भर्ती परीक्षा को ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा ओएमआर शीट पर आधारित होगी। इसके लिए राज्य के चार प्रमुख शहरों में केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। आयोग के अधिकारी रवींद्र पंचभाई के अनुसार यह परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएगी।

    इस तरह विभाजित किए पद

    इस भर्ती में कुल 67 पद शामिल किए गए हैं। इनमें 14 पद अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। वहीं आठ पद अनुसूचित जाति (एससी), 17 पद अनुसूचित जनजाति (एसटी), 23 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और 5 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

    शैक्षणिक योग्यता में बदलाव

    आयोग ने शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में स्नातक, परास्नातक या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान योग्यता शामिल है।

