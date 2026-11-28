डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2027 के लिए नया परीक्षा पैटर्न जारी किया गया है। प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न का गलत जवाब देने पर एक अंक कटेगा। वहीं प्रश्न का सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा में सामान्य अभिरुचि परीक्षण और सामान्य अध्ययन के 100-100 प्रश्नों के दो पेपर होंगे। ऐसे में दोनों के 300-300 अंक होंगे।

दोनों पेपर में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी प्रश्न के साथ चार उत्तर दिए जाएंगे। परीक्षार्थी को इनमें से सही उत्तर को चुनना होगा। अगर वह सही उत्तर चुनेगा तो तीन अंक मिलेंगे और अगर गलत उत्तर चुनेगा तो एक अंक कट जाएगा। पेपर में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोनों पेपर में प्रश्नों का हिंदी के साथ अंग्रेजी अनुवाद भी होगा। आयोग द्वारा 3आर-डब्ल्यू पद्धति के अनुसार नेगेटिव मार्किंग लागू की जा रही है।

मेंस के लिए लाना होंगे इतने नंबर मेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए अनारक्षित वर्ग के परीक्षार्थी को हर पेपर में 40 प्रतिशत अंक लाना होंगे। वहीं एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग श्रेणी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना होंगे। सामान्य अभिरुचि परीक्षण के पेपर के अंक मेरिट में नहीं जोड़ें जाएंगे। यह पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। इधर, वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा की प्रावधिक उत्तरकुंजी जारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा-2026 की प्रावधिक उत्तरकुंजी जारी कर दी है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिकी तीनों श्रेणियों के प्रश्नपत्रों के चारों सेट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अब अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पांच दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी।