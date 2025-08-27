मेरी खबरें
    12वीं पास युवाओं के लिए पटना हाईकोर्ट में बंपर नौकरियां, 81 हजार रुपये तक का मिलेगा वेतन

    पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी के 111 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025 और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025 है। वर्गवार आरक्षण तय किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 10:53:37 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 10:53:37 AM (IST)
    HighLights

    1. पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी भर्ती निकली।
    2. कुल 111 पदों पर भर्ती की जाएगी।
    3. आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025।

    डिजिटल डेस्क। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए पटना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर बनने का मौका है। पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 111 पदों के लिए निकली भर्तियों में सामान्य वर्ग के लिए 32 पद, ईडब्यूएस के लिए 6 पद, बीसी के लिए 15 पद, ईबीसी के लिए 26 पद, एससी वर्ग के लिए 30 पद और एसटी वर्ग के लिए 2 पद को आरक्षित रखा गया है।

    ऑनलाइन आवेदन के लिए 19 सितंबर 2025 तक का समय है। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 21 सितंबर 2025 तक का मौका है। ऐसे में इस नौकरी को पाने की चाह रखने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही आवेदन करें।

    आखिरी कितनी मिलेगी सैलरी?

    पटना हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर का पे स्केल लेवल-4 का होता है। ऐसे में 25 हजार रुपये से लेकर 81 हजार रुपये तक महीने पर वेतन मिलेगा।

    क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता

    • आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 तक पास होना चाहिए।

    • आवेदक के पास अंग्रेजी शॉर्टहैंड और अंग्रेजी टाइपिंग का सर्टिफिकेट हो।

    • आवेदन के पास कंप्यूटर में डिप्लोमा या छह महीने का सर्टिफिकेट हो।

    • अंग्रेजी शॉर्टहैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की गति हो।

    • अंग्रेजी टाइपिंग की गति 40 शब्द प्रति मिनट हो।

    आयु सीमा

    स्टेनोग्राफर की नौकरी के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तक हो। इसके अलावा अधिकतम आयु हर आरक्षित वर्ग के लिए अलग-अलग रखी गई है।

    • सामान्य व ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष है।

    • सामान्य वर्ग की महिलाओं और ओबीसी वर्ग की अधिकतम आयु 40 वर्ष है।

    • एससी और एसटी वर्ग के आवेदनक की अधिकतम आयु 42 वर्ष तक रखी गई है।

    आवेदन शुल्क

    भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क हर वर्ग के लिए अलग-अलग रखा गया है। सामान्य, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदक के लिए 1100 रुपये का फीस तय की गई है। देंने होंगे। एससी और एसटी आवेदकों के लिए शुल्क 550 रुपये रखा है।

    ऐसे करें आवेदन

    • उम्मीदवारों को पटना हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाना होगा।

    • होमपेज पर दिए “Stenographer Recruitment Examination, 2025” लिंक पर क्लिक करें।

    • व्यक्तिगत जानकारी भरकर सभी दस्तावेज अपलोड करें। निर्धारित शुल्क जमा कर दें।

    • आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लें।

